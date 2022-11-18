Коммуникационное агентство Greative и продвижение бренда одежды

Продвижение бренда одежды проект требующий учесть множество аспектов. Профессионалы действуют одновременно по нескольким направлениям, чтобы достичь успеха и признания среди клиентов.
Основные направления работы
Коммуникационное агентство ведет работу одно временно по следующим позициям:
· формирование имиджа;
· создание присутствия в Интернете;
· работа над репутацией.
Формирование имиджа компании
Уникальный логотип - первое, что нужно сделать, иначе есть риск, что качественные вещи затеряются среди массы предложений конкурентов. Среди требований к современной одежде эстетическая привлекательность. Продемонстрировать это получится, если провести фотосессию на фоне природы.
Фотографии одежды, сделанные профессионалами, помогут и в заполнении карточек в интернет магазине и в рекламной кампании. Удачно выбранный ракурс может подчеркнуть отдельные достоинства.
Показ мод организуют при помощи современных технологий. Выложить видео или фото с демонстрацией экземпляров на странице в социальной сети - отличная замена привычной формы показа мод.
Буклет о новом бренде, рассылаемый в СМИ или продавцам. Можно сделать как в электронном, так и в бумажном виде. Первый вариант позволяет отправить материалы по неограниченному числу адресов.
В рассылке можно отметить:
· записка от дизайнера;
· цитаты из статей или интервью;
· ответы на самые распространенные вопросы;
· ссылки на страницы в социальных сетях;
· сведения о контактах.
Журналы мод могут даже делать запросы с просьбой предоставить им более полную информацию.
Создание присутствия в Интернете
Создание сайта один из первых шагов, которые необходимы, чтобы начать эффективное продвижение сайта в интернете. Значительная часть аудитории, интересующаяся модой, периодически просматривает новые порталы, появляющиеся на просторах мировой паутины.
Желательно чтобы сайт включал в себя и интернет-магазин и материалы о выпущенных линейках одежды, информация о которых публиковалась ранее.
Кроме качественного наполнения, нужно еще и найти специалистов способных провести грамотную оптимизацию.
Еще одно средство продвижения в интернете – социальные сети. В постах руководители ответственные за ведение страницы выкладывают наиболее интересные для вероятных клиентов модели. Рост подписчиков эффективное средство привлечения дополнительных подписчиков.
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Если раньше продвижение шло через рассылки, то теперь все больше применяется вирусные видео. Иногда им злоупотребляют, однако при должном использовании. Необязательно чтобы видео имело откровенно рекламный характер. В коротком ролике могут показать, как идет разработка модельного ряда или иные факты, о которых могут даже не догадываться.
Помощь в продвижении могут оказать блогеры, пишущие на тему моды. Здесь или идет непосредственное продвижение бренда или делается ссылка на страницы в социальных сетях.
Формирование репутации
Первое что запоминается - процедура возврата товара. Насколько легко он организован и как сильно бьет по карману потребителя. Малейшая недобросовестность со стороны компании мгновенно оттолкнет от неё всех потенциальных покупателей. И все усилия, могут пойти прахом. Среди искушенных покупателей быстро разносится информация о сложностях с возвратом и обманом, если таково имел место.
Если возникают жалобы, работа с ними должна быть поставлена на поток, никакой формальности не допускается.
Кроме этого, постоянным клиентам желательно предлагать стимулирующие бонусы.
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