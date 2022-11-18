Коммуникационное агентство Greative и продвижение бренда одежды

Продвижение бренда одежды проект требующий учесть множество аспектов. Профессионалы действуют одновременно по нескольким направлениям, чтобы достичь успеха и признания среди клиентов.

Основные направления работы

Коммуникационное агентство ведет работу одно временно по следующим позициям:

· формирование имиджа;

· создание присутствия в Интернете;

· работа над репутацией.

Формирование имиджа компании

Уникальный логотип - первое, что нужно сделать, иначе есть риск, что качественные вещи затеряются среди массы предложений конкурентов. Среди требований к современной одежде эстетическая привлекательность. Продемонстрировать это получится, если провести фотосессию на фоне природы.

Фотографии одежды, сделанные профессионалами, помогут и в заполнении карточек в интернет магазине и в рекламной кампании. Удачно выбранный ракурс может подчеркнуть отдельные достоинства.

Показ мод организуют при помощи современных технологий. Выложить видео или фото с демонстрацией экземпляров на странице в социальной сети - отличная замена привычной формы показа мод.

Буклет о новом бренде, рассылаемый в СМИ или продавцам. Можно сделать как в электронном, так и в бумажном виде. Первый вариант позволяет отправить материалы по неограниченному числу адресов.

В рассылке можно отметить:

· записка от дизайнера;

· цитаты из статей или интервью;

· ответы на самые распространенные вопросы;

· ссылки на страницы в социальных сетях;

· сведения о контактах.

Журналы мод могут даже делать запросы с просьбой предоставить им более полную информацию.

Создание присутствия в Интернете

Создание сайта один из первых шагов, которые необходимы, чтобы начать эффективное продвижение сайта в интернете. Значительная часть аудитории, интересующаяся модой, периодически просматривает новые порталы, появляющиеся на просторах мировой паутины.

Желательно чтобы сайт включал в себя и интернет-магазин и материалы о выпущенных линейках одежды, информация о которых публиковалась ранее.

Кроме качественного наполнения, нужно еще и найти специалистов способных провести грамотную оптимизацию.

Еще одно средство продвижения в интернете – социальные сети. В постах руководители ответственные за ведение страницы выкладывают наиболее интересные для вероятных клиентов модели. Рост подписчиков эффективное средство привлечения дополнительных подписчиков.

Заказать качественную стратегию продвижения в социальных сетях можно по ссылке на странице https://greative.pro.

Если раньше продвижение шло через рассылки, то теперь все больше применяется вирусные видео. Иногда им злоупотребляют, однако при должном использовании. Необязательно чтобы видео имело откровенно рекламный характер. В коротком ролике могут показать, как идет разработка модельного ряда или иные факты, о которых могут даже не догадываться.

Помощь в продвижении могут оказать блогеры, пишущие на тему моды. Здесь или идет непосредственное продвижение бренда или делается ссылка на страницы в социальных сетях.

Формирование репутации

Первое что запоминается - процедура возврата товара. Насколько легко он организован и как сильно бьет по карману потребителя. Малейшая недобросовестность со стороны компании мгновенно оттолкнет от неё всех потенциальных покупателей. И все усилия, могут пойти прахом. Среди искушенных покупателей быстро разносится информация о сложностях с возвратом и обманом, если таково имел место.

Если возникают жалобы, работа с ними должна быть поставлена на поток, никакой формальности не допускается.

Кроме этого, постоянным клиентам желательно предлагать стимулирующие бонусы.