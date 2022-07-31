«Красная королева» посетила сад имени Баумана

24 июля сразу две коллекции в рамках фестиваля моды и роста «Зеленый подиум - 2022» представила основатель бренда Elena Mur Couture дизайнер Елена Мурзина. Показ прошел в саду имени Баумана на утопающем в цветах и зелени зеленом подиуме.

Елена - создатель вечерних и праздничных платьев для взрослых и детей. В основе ее коллекций, вышивка ручной работы, элементы которой богато расшиты дорогой фурнитурой, роскошные кружева с аутентичными мотивами. Блеск и переливы, переходы оттенков, лёгкость и удобство — это основа платьев от Elena Mur Couture.

«Наша миссия - красота и доступность, индивидуальность и эксклюзив, - поделилась в интервью журналу Melon Rich Елена Мурзина. - Каждое платье выполнено в единственном экземпляре, а это значит, что наши клиентки могут не волноваться, что на какой-нибудь вечеринке или светском приеме кто-то окажется в подобном наряде».

Но не только это является отличительной чертой бренда. Каждый показ дизайнера сопровождается ярким шоу, коллаборацией и новыми идеями!

Так, выход коллекция «Весна», в рамках которой были представлены вечерние платья в светлых тонах, украсил авторский танцевальный номер спортивно-хореографического коллектива «Эксклюзив» (г.Истра с. Котово). Руководитель и хореограф Елена Дёмина специально для модного показа поставила танцевальную композицию.

Второй выход - показ коллекции «Красная Королева» сопровождал спортивно-хореографический коллектив «Северное сияние» (СДК г. Истра п. Северный). Руководитель коллектива Ирина Соколова и хореограф Елена Дёмина создали авторский танец с элементами акробатики.

Коллекция «Красная королева» дизайнера Elena Mur couture пользуется популярностью, впервые она была представлена на неделе моды в "Эстете", где так же сопровождалась шоу программой. выхода. А также приняла участие в Московской неделе моды на ВДНХ. Была удостоена награды – «Лучший детский показ».

Кульминацией показа коллекции в рамках фестиваля «Зелёный подиум» стал отпущенный в небо голубь. «Мы вместе с моделью Елизаветой Хамидовой выпустили в небо символ мира и гармонии, ведь там, где дети должна быть только доброта и красота, – рассказывает дизайнер Елена Мурзина. – Как и вся атмосфера мероприятия, царившая в этот день в парке им. Баумана».

Бренд Elena Mur Couture постоянный участник недель моды и знаковых мероприятий. Хедлайнер модных показов. Работы дизайнера публикуются в журналах России и Европы. А также многократно были представлены в других российских городах: Санкт-Петербурге, Калининграде, Тюмени, Нижнем Новгороде, Казани, Белгороде, Владимире, Калуге, Электростали и др.

23 и 24 июля в саду Баумана прошло самое вдохновляющее fashion-событие этого лета - Фестиваль моды и роста 2022 «Зеленый подиум». На трех уникальных подиумах свои работы продемонстрировали более 50 дизайнеров из России и стран СНГ. В событии приняли участие более 100 брендов одежды, эко-продукции и аксессуаров. Главным событием фестиваля стал уникальный перфоманс «Русская классика на языке современной моды» в гроте Бельведер при участии звезд эстрады, театра и кино. Также прошли мастер-классы, лекции, конкурс молодых дизайнеров и флористов, концерт, а на территории парка развернулся зеленый маркет от российских производителей.

Фотограф: Жанна Хохленкова