Куртки и плащи для женщин старше 40 лет - о весенних трендах рассказал предприниматель Алексей Бусов

Весной природа расцветает, а женщины — и подавно. Скинув массивные оковы пуховиков, они пускаются во все тяжкие и выбирают самые яркие цвета и неожиданные фасоны. Остановить дам в экспериментах могут лишь стереотипы, один из которых — «а подойдет ли мне эта модель по возрасту?» Предприниматель и владелец компании верхней одежды «Хорошая Погода» Алексей Бусов специально для marieclaire.ru рассказал о самых стильных фасонах курток и плащей на весну 2023, которые идеально впишутся в гардероб женщин старше 40 и подчеркнут достоинства фигуры.

Тренч

Тренчи актуальны не первый сезон, ведь они безупречно подчеркивают женственный силуэт и придают фигуре утонченность. В 2023 году предлагаем разнообразить классические модели в песочном оттенке и примерить более яркие вариации. Обратите внимание на плащи в небесно-голубом, лазурном, винном цветах или примерьте фасоны с принтами в виде клетки, гороха или с анималистической раскраской — весна примет все. Успешно сочетать такую верхнюю одежду можно в любом гардеробе, к тому же такие тренчи никогда не выйдут из моды.

Джинсовая куртка

Джинсовые куртки в этом сезоне — абсолютный мастхэв. Сочетать их можно с чем угодно: как с романтическими платьями, так и со спортивной одеждой. Отдайте предпочтение объемным моделям, которые оттеняют женский силуэт. Не забывайте и об утепленных фасонах с меховой отделкой, они станут идеальным дополнением образа в переменчивую погоду. Ошибочно считать, что джинса — удел дерзких молодых людей. Помните, что джинсовая куртка может также оказать и визуальный эффект anti age, который придаст образу динамику и нотки хулиганства.

Пальто с поясом

Идеальная верхняя одежда на весну, с помощью которой можно легко создать неповторимый образ. Выберите в этом сезоне модель с поясом, которая подчеркнет талию и придаст вам женственности Отдайте предпочтение пальто прямого кроя, так как оно сочетается с любым стилем: будь то кэжуал, деловые или спортивные аутфиты.

Кожаный плащ

Вслед за денимом в моду вернулась и кожаная верхняя одежда, но в более сочном и нетривиальном виде. Плащи из такого материала длиной миди и макси будут актуальны в ярких оттенках: оранжевом, розовом, травяном, ультрамариновом, лиловом. Если на весну 2023 вы выбираете кожаный плащ, старайтесь относиться осторожнее к остальной одежде, чтобы не превратить стильный выход в нелепый и вульгарный. Сочетайте верх с классикой: брюкми, платьями и плиссированными юбками приглушенных тонов.

Стеганая куртка

Стеганая куртка сезона весна-лето 2023 года модернизировалась за счет обилия накладных карманов и яркой расцветки. Если раньше в палитре были лишь травянисто-болотные и песочно-коричневые оттенки, теперь же в ней появились насыщенные красные, пудровые и желтые тона. На более холодные дни можно приобрести модель на меху, а для лета используйте облегченный вариант без подклада. Носите стеганную куртку с о всем, что есть в гардеробе — она универсальна, поэтому легко вписывается в образ.

Косуха

Косуха не теряет своей популярности и в 2023 году, однако в грядущем сезоне она обретает новое звучания за счет объема и цветовой гаммы. Вместо традиционной черной примерьте на себя нежно-пудровую косуху или яркую модель винного оттенка. Выбирайте оверсайз крой, который позволяет создать многослойный аутфит и благодаря массивности подчеркнуть силуэт и скрыть недостатки фигуры. Прошли те времена, когда косуху носили исключительно с кожаными брюками — сегодня вы можете смело рифмовать ее со всем, что есть в вашем гардеробе.