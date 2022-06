Льняная капсула российского бренда I Am Studio

Российский бренд I Am Studio представляет must have летнего сезона – льняную коллекцию. В соответствии со своим ДНК, в новой капсуле бренд транслирует философию самовыражения в стильных повседневных образах, комфортных для жизни в большом городе. Концепция дропа построена на цветовом решении: четыре оттенка, четыре образа, четыре состояния, каждый из которых обладает ярко выраженным характером и поэтичными именами.

Названия цветов написаны по-французски, вызывая ассоциацию с лёгкостью и небрежной стильностью жительниц этой страны:

⁃ томный чёрный #Le Noir

- изысканные светлые ноты #Le Champagne

⁃ игривый зеленый горошек #Le Pois

⁃ и романтичные оттенки лепестков роз #Le Rose

Отдельная бирка с именем каждого оттенка закреплена под логотипом бренда, делая этот льняной дроп действительно уникальным.

Платья с актуальными в этом сезоне разрезами и V-образными вырезами, юбки с воланами, брюки палаццо, шорты, жакеты, кроп-топы и рубашки собираются в монохромные цветовые комплекты. В льняной капсуле I Am Studio каждая сможет найти настроение своего лета: поэтичное, лёгкое, романтичное.

Информация о бренде

Основанный в 2009 году, I Am Studio - первый российский бренд, который стал делать вещи для повседневной жизни с ярко выраженным узнаваемым дизайном. Залогом популярности стало сочетание уникального стиля, правильного ценового позиционирования и высокого качества изделий.

В мире, где времени всё меньше, а выбора всё больше, I Am Studio стремится вернуть одежде её ценность, отдалиться от культуры быстрого потребления и прийти к моменту, в котором каждая вещь служит долго.

Флагманский шоу-рум I Am studio находится в Москве, также бренд представлен в ТРЦ «Афимол», ТЦ «Метрополис», ТЦ «Атриум» и универмаге «Цветной». Онлайн-магазин предлагает доставку по всему миру.

iamstudio.ru