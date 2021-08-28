Le Journal intime примет участие в международной выставке CPM 31.08 - 03.09

Российский бренд технологичного fashion-белья Le Journal intime примет участие в крупнейшей международной выставке Восточной Европы и Центральной Азии CPM – Collection Premiere Moscow c 31 августа по 3 сентября в Центральном выставочном комплексе Экспоцентр на Красной Пресне по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 14. Стенд бренда расположен напротив зоны показов, номер 24B12.

В рамках выставки CPM бренд будет представлен в новом выставочном проекте индустрии модного белья - dreams by CPM body & beach, который объединит производителей и поставщиков многих направлений сферы lingerie, формируя уникальную для российского рынка селекцию брендов и продуктов для широкого круга байеров от нишевых бутиков и шоу-румов до универмагов, а также обеспечит максимально комфортную рабочую атмосферу для заключения сделок и профессионального нетворкинга.

Le Journal intime представит капсульную коллекцию Muses, посвященную невероятным музам великого Ива Сен-Лорана; новую коллекцию Dragon Woman, вдохновленную сильной и энергичной женщиной, напоминающей своей экспансивностью дракона, в цветах, олицетворяющих природные силы земли, воды, неба; свободный склад уже полюбившихся клиентам моделей коллекций прошлых сезонов.

Le Journal intime также является участником ежедневных показов выставки.

Своими планами и ожиданиями от предстоящей выставки делятся соосновательницы бренда Le Journal intime Наталья Войнич и Татьяна Валентович: «Мы очень рады вновь принять участие в выставке CPM в офлайн-формате, с нетерпением ждем встречи с нашими уже существующими клиентами и партнерами, и будем рады новым. Расскажем новости компании, поделимся результатами проведенного нами исследования и покажем коллекции, с удовольствием обсудим сотрудничество. Выставка CPM для нас – это вдохновение, встреча с профессионалами бельевой индустрии, возможность познакомить людей с нашим брендом и его философией, прекрасная площадка для представления коллекций будущего сезона и отличная организация из года в год».