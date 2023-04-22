Ледовое шоу Team Tutberidze в Москве

Каждую весну команда Team Tutberidze во главе тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, начинают с большого ледового шоу.

13 и 14 апреля ДС Мегаспорт прошли выступления лучших учеников: Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Софья Акатьева, Аделия Петросян и другие чемпионы выступили со своими программами, которые уже были показаны на различных соревнованиях и чемпионатах.

В «Мегаспорте», где фигуристы проводят большинство соревнований в сезоне, была праздничная атмосфера. На трибунах собрались любители этого красивого спорта и многие известные персоны. Приехали и Татьяна Тарасова, и Александр Коган.

На московской площадке одна из любимиц публики Камила Валиева исполнила номер под названием «Болеро». Анна Щербакова выступила с тремя номерами: два сольных и один с Камилой Валиевой и Алиной Загитовой.

Тутберидзе и Глейхенгауз подготовили очень крутой сюрприз для болельщиков — номер трёх олимпийских чемпионок Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Камилы Валиевой. Трек для такого трио выбрали самый подходящий — Who Run the World? Girls.