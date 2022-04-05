Ледовое шоу "Влюбленные в фигурное катание" состоялось 1 апреля в Москве во дворце спорта "Мегаспорт". В представлении приняли участие чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Впервые шоу прошло 25 сентября 2021 года на "ЦСКА-Арене". Тогда в представлении принял участия семикратный чемпион Европы и чемпион мира испанец Хавьер Фернандес.

На этот раз зарубежных фигуристов не было, зато зрители увидели выступления олимпийских чемпионок Камилы Валиевой, Анны Щербаковой, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Также в шоу участвовали чемпионка мира Елизавета Туктамышева, олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Участники в основном представили свои обкатанные программы. Зрители получили массу положительных эмоций и увидели своих любимых звёзд фигурного катания. Особые овации достались Анне Щербаковой и Камиле Валиевой. Камила вышла в новом платье небесных оттенков под музыку Эрика Рэдфорда «Шторм». Больше же всех впечатлил Марк Кондратюк - снова исполнив два четверных.