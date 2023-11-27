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Юлия Анатольевна Бурулева

Lifecode, Pravilnaya Kosmetika и Garnier представляют питательные кремы для лица

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  • 27 Ноября 202310:41

В холодное время года кожа лица нуждается в особом питании и увлажнении. Представляем эффективные новинки от брендов Lifecode, Pravilnaya Kosmetika и Garnier.

Крем для лица с комплексом церамидов от  Lifecode, 50 мл.

Крем для лица с комплексом церамидов — must have для жительниц мегаполисов и обладательниц сухой кожи. Сбалансированная формула крема позволяет воздействовать на кожу на клеточном уровне, восстанавливая гидролипидный баланс, питая и укрепляя её защитные функции.

Комплекс церамидов, состоящий из основных компонентов клеточных мембран, эффективно восстанавливает липидный барьер, нормализуя работу защитных функций кожи. Входящие в состав комплекса биолипиды оказывают питательное действие, восполняя дефициты в клетках. Помимо этого, комплекс церамидов глубоко увлажняет и значительно сокращает трансэпидермальную потерю влаги, успокаивает чувствительную кожу, оставляя на поверхности приятное ощущение.

Коэнзим Q10 комплексно борется с возрастными изменениями. Он ускоряет регенерацию клеток, уменьшает количество морщин, повышает упругость кожи и защищает её от негативного воздействия ультрафиолета.

Сочетание витаминов F и Е стимулирует процессы регенерации, усиливает барьерные функции кожи, способствует выработке коллагена и эластина, возвращая коже упругость и эластичность.

Комплекс эффективных увлажняющих компонентов (масло макадамии, дигидроксиэтил мочевина, гиалуроновая кислота) доставляет влагу прямиком в клетки эпидермиса, усиливает действие других ингредиентов и смягчает сухую кожу лица. Помимо этого, разглаживаются мелкие морщины и предотвращается появление новых.

В результате регулярного применения крема для лица с комплексом церамидов «lifecode»:
-    кожа становится увлажнённой;
-    проходят шелушения и разражения;
-    улучшается цвет лица и возвращается естественное сияние.

Крем имеет легкую текстуру, быстро впитывается, а его сбалансированная формула возвращает коже естественную красоту, гладкость и эластичность.

Применение:

Необходимое количество крема нанесите на чистую сухую кожу лица. Распределите средство по поверхности кожи мягкими похлопывающими движениями подушечками пальцев. Дождитесь полного впитывания крема. Подходит для ежедневного применения утром и вечером.

Восстанавливающий гиалуроновый питательный крем для сухой и обезвоженной кожи лица, шеи и декольте, антиоксидантный, Гибискус & Эстрагон от Pravilnaya Kosmetika, 50 мл.

Новый питательный крем Гибискус и Эстрагон от бренда Pravilnaya Kosmetika для сухой и обезвоженной, созданный с использованием новейших технологий и ингредиентов, таких как мочевина, пантенол, гиалуроновая кислота и масло ши. Наша формула была разработана специально для достижения максимальных результатов в уходе за кожей лица, зоной шеи и декольте.

Крем проникает глубоко в кожу, обеспечивая ей интенсивное увлажнение и питание. Он помогает улучшить внешний вид и состояние кожи, разглаживает мимические и глубокие морщины, а также способствует заживлению повреждений и устранению сухости, раздражений и шелушений. Крем имеет легкую текстуру, которая быстро впитывается и не оставляет жирной пленки на коже. Отлично подходит как база или праймер под макияж

Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет кожу, делая ее мягкой и упругой. Помогает улучшить тонус и эластичность клеток, что способствует сокращению видимости морщин и признаков старения.

Пантенол нормализует клеточный метаболизм и увеличивает плотность коллагеновых волокон. Это помогает усилить упругость кожи и ускорить процесс ее обновления. Имеет успокаивающие свойства, которые помогают уменьшить раздражение и покраснения. Также он помогает увлажнить кожу, предотвращая ее пересушивание, поскольку излишняя сухость может стимулировать выработку себума, что может привести к образованию прыщей и чёрных точек

Мочевина обеспечивает отшелушивание ороговевших клеток и уменьшает жирный блеск, делая кожу более матовой и свежей. Кроме того, мочевина способствует осветлению следов постакне и пигментных пятен, улучшая общий тон кожи. Ее регенерирующие свойства помогут коже быстрее восстановиться и вернуть ей здоровый вид.

Экстракт гибискуса богат флавоноидами, которые способствуют улучшению микроциркуляции и поддерживают нормальное функционирование капилляров. Это помогает обеспечить правильное кровоснабжение кожи, повышает ее тонус и предотвращает появление сосудистых сеток. Особенно полезно для тех, у кого кожа склонна к куперозу.

Экстракт эстрагона - мощный антиоксидант, который имеет антивозрастные свойства и помогает бороться со старением кожи. Способствует упругости и укреплению кожи.

Масло ши имеет успокаивающие и анти-воспалительные свойства, что помогает снять раздражение и улучшить общее состояние кожи. Оно помогает сохранить естественный баланс влаги в коже, предотвращает обезвоживание.

Дневной крем для лица с Витамином С GARNIER SKIN NATURALS, 50 мл.

Garnier стремится постоянно улучшать экологическое и социальное воздействие наших продуктов на протяжении всего их жизненного цикла. Это подразумевает постоянное совершенствование на всех фазах производства и использования. Мы также стремимся предоставлять вам доступ к этой информации с полной прозрачностью, чтобы дать вам возможность действовать более осознанно при выборе продукта. Именно поэтому мы запускаем Систему Маркировки Продуктового Воздействия.

Для наибольшей прозрачности, методология оценки была разработана совместно с независимыми научными экспертами, а также с помощью данных, одобренных независимым аудитором – Bureau Veritas.

Ингредиенты:

Витамин C* (производное — аскорбил глюкозид) оказывает выраженное антиоксидантное действие и придает коже здоровое сияние.

Глицерин обладает смягчающими и увлажняющими свойствами.

Экстракт грейпфрута выравнивает тон кожи и способствует сокращению пигментации.

Масло жожоба обладает антиоксидантной активностью, восстанавливает липидный барьер и сохраняет кожу увлажненной.

Аргановое масло укрепляет гидролипидную мантию, сокращает избыточную потерю влаги клетками, обеспечивает питание и защиту кожи.

Сок алоэ интенсивно увлажняет и успокаивает кожу. 

Салициловая кислота деликатно отшелушивает ороговевшие клетки, выравнивает тон и текстуру кожи, стимулирует процесс клеточной регенерации.

Аргинин улучшает цвет лица и помогает бороться с признаками старения.

Токоферол (витамин E) — антиоксидант, который защищает кожу от оксидативного стресса, вызванного действием свободных радикалов, и предотвращает раннее старение.

Кальций способствует восстановлению плотности кожи.

Применение:

Нанесите крем на очищенную кожу лица круговыми движениями, распределяя равномерно. Используйте ежедневно.

 

 
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