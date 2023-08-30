Магия в косметологии: мгновенное омоложение с помощью ботокса - возможно ли это?

Одна из основных задач бьюти-индустрии – борьба с возрастными изменениями, образованием морщин и их предотвращение. Хронические стрессы, негативное воздействие окружающей среды и многие другие факторы провоцируют старение кожи, а так хочется оттянуть этот момент. И тут на помощь приходит ботулинотерапия. О том, с какими проблемами поможет справиться данная методика, и насколько она эффективна, рассказала ведущий врач дерматолог-косметолог международной сети премиальных клиник Epilate-Me Оксана Исаева.

«Ботулинотерапия помогает сохранить качество кожи, избежать появления заломов, избавиться от повышенной потливости, получить лифтинг-эффект, устранить болевой синдром в шейном отделе и затылочной области при гипертонусе мышц», - поясняет специалист международной сети премиальных клиник Epilate-Me.

Предотвратить возрастные изменения на лице возможно, если вовремя обратиться к косметологу, когда проблема еще не возникла. После 25 лет в организме снижается выработка коллагена и это приводит к тому, что образуются первые морщины. Ряд косметологических процедур, выполняемых в профилактических целях, позволяют оттянуть процесс старения, среди них как раз ботулинотерапия. Введение токсина в возрасте 25-30 лет предотвращает образование морщин.

Что такое ботулотоксин типа А?

Это нейротоксин, который используется в медицине и косметологии. Начиная с 1970 года препарат активно использовался в неврологии для снятия спазма мышц и лечения таких заболеваний, как детский церебральный паралич, цервикальная дистония, блефароспазм и многие другие. Токсин при введении парализовал нервные окончания и предотвращал передачу нервного импульса, мышца расслаблялась. В ходе лечения было отмечено, что морщины на лице пациентов разглаживались, это свойство с успехом стали использовать в косметологии.

Препараты, предназначенные для ботулинотерапии - это очищенный ботулотоксин, в крайне малых дозах он блокирует нервный импульс и помогает расслабить мышцы, которые формируют морщину. Результат действительно поражает – всего за несколько дней от морщин и заломов не остается и следа.

С чем справится ботокс?

Ботулотоксин эффективен для:

- устранения заломов на лбу и между бровями;

- избавления от морщин в периорбитальной области («гусиные лапки»);

- снятия спастического напряжения мышц в области подбородка;

- избавления от «десневой» улыбки, при которой открывается десна;

- лечения бруксизма, когда происходит скрежет зубов, стирание эмали;

- борьба с гипергидрозом – препарат вводят в зону подмышек, стоп, ладони, при этом уменьшается потоотделение.

Для заполнения глубоких носогубных складок или коррекции формы губ ботокс сочетают с инъекциями филлера.

Как проходит процедура?

Врач проводит консультацию, на которой выявляет противопоказания и разрабатывает план введения препарата. Предварительная подготовка не требуется.

При помощи тончайших игл препарат вводится в мышцу. Процедура почти безболезненная и не требуется аппликационная анестезия, только по желанию пациента. Дозировка подбирается под каждого пациента индивидуально, исходя из его индивидуальных особенностей.

Эффект можно наблюдать уже спустя 3-4 дня, действие препарата сохраняется в течение 3-4 месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.

Ботулинотерапию действительно можно назвать «волшебницей», ведь уже после первой процедуры можно помолодеть лет на 5-10 и при этом не потребуется период реабилитации. Если сочетать ее с другими косметологическими методиками, то сохранять красоту и гладкость кожи можно на долгие годы.