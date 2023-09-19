Mark Formelle создал крупнейшую в истории картину из носков

Mark Formelle создал самое большое в мире панно из носков. Рекорд установили в Москве и вскоре передадут для фиксации составителям Книги Гиннеса. На гигантской мозаике получилось изображение дранiка са смятанкай – легендарных носков белорусского производителя.

Огромное панно состоит из 2407 носков белорусского производства. Такую большую носочную картину в мире еще никто не создавал. Рекорд уже зафиксировала арбитр Международного агентства InterRecord и Реестра рекордов России Елена Пахомова. Все необходимые материалы также передадут представителям Книги Гиннеса – их вердикт станет известен через несколько месяцев.

Необычный рекорд установлен на территории ВДНХ в Москве. На создание мозаики ушло около двух часов. Собирали ее, подобно картинам по номерам: для каждого носка было указано свое место. В процессе организаторам помогали обычные посетители.

«Современное искусство приветствует эксперименты со стилями и материалами и пытается сохранить культурные корни. Всё это близко и нам, поэтому огромное панно прославляет близкий для каждого белоруса дранiк са смятанкай. Собранная усилиями многих людей мозаика важна не только мировым рекордом, но и возможностью напомнить друг другу, что, несмотря на различия, все мы являемся важной частью этого мира, проявлением его красоты, дерзости и многогранности», – рассказала основатель Mark Formelle Светлана Сипарова.

Во время мероприятия был установлен и индивидуальный рекорд. Женщина за минуту надела на одну ногу 15 носков.

Ранее Mark Formelle открыл Доску носочного почета у своей фабрики в Заславле. Вместо портретов – титулованные носочки с регалиями: самые мемные, оптимистичные и ироничные, а еще носки смотрителей природы и хранителей истории. Рядом с ними – шкарпэткі сапраўднага беларуса и арт-носки, «по которым плачет Лувр».