Мастер-класс премиального косметического бренда d’Alba в магазине «Золотое яблоко» Неглинная

В Золотом Яблоке на Неглинной прошел мастер-класс d’Alba с участием известных инфлюэнсеров: блогера и визажиста Лены Богданович и блогера Яны Пилецкой. Девушки рассказали о правилах ухода за собой и о том, какие продукты d’Alba они уже попробовали и оценили, о том, как они помогают им выстраивать свою бьюти-рутину и делать идеальную базу под макияж. А Яна Пилецкая выступила моделью, на которой Лена наглядно продемонстрировала, как использовать продукты бренда, чтобы получить идеальный макияж с эффектом влажной кожи.

Чтобы подготовить кожу к макияжу, Лена сначала нанесла тонер для лица White Truffle First Aromatic Toner, который помогает удалить омертвевшие клетки эпидермиса, восстанавливает баланс влаги после умывания и делает кожу гладкой. Затем следовал самый известный звездный продукт бренда: мультифункциональная спрей-сыворотка White Truffle First Spray Serum, которая успокаивает и наполняет энергией тусклую и усталую кожу. Для того, чтобы выровнять поверхность кожи нет ничего лучше стика-бальзама Double Serum All In One Multi Balm. Средство с плотной текстурой мгновенно сглаживает недостатки, поэтому Лена наносила его на лоб, носогубные складки и скулы своей модели.

Затем Лена представила публике уникальный продукт бренда — двухэтапный крем для лица для увлажнения и питания White Truffle Double Serum & Cream, состоящий из увлажняющей сыворотки и питательного крема. Блогер объяснила, как правильно и в каких пропорциях смешивать продукт для разных типов кожи.

Так как сейчас уже достаточно солнечно и жарко, крем с СПФ-фактором просто необходим. Лена нанесла солнцезащитный крем-эссенция SPF50+ PA++++ Waterfull Essence Sun cream с ультралегкой текстурой и солнцезащитный крем c осветляющим эффектом Waterfull Tone-Up Sun Cream SPF 50+ PA++++ с деликатным розовым подтоном, который дал эффект легкого свечения изнутри. Завершил подготовку питательный бальзам для губ White Truffle Nourishing Serum Lip Balm.

После такой комплексной подготовки кожа Яны выглядела свежей, увлажненной и светящейся, а последующий легкий макияж только подчеркнул достигнутый эффект.

Мастер-класс получился таким наглядным, что часть средств на нем используемых, раскупили уже во время сессии.

После мастер-класса гостей ждал розыгрыш продуктов d’Alba и смартфона iPhone 14 за самый большой чек. Гостей, которые активно отвечали на вопросы, ждали призы от бренда.