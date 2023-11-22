Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года. В ней принимает участие 89 субъектов России. Каждый регион представил на Выставке уникальную экспозицию, которая расскажет об особом характере и достижениях территории.

В рамках выставки запланирована обширная образовательная, культурная и деловая программы. Участники мероприятия приготовили свои программы с учётом региональных экономических и историко-культурных особенностей. Все они легли в общую концепцию выставки.

Также проводится цикл гастрономических мероприятий «Дни национального гостеприимства» — для этого выделена отдельная зона.

В региональной зоне представлены экспозиции достижений субъектов Российской Федерации, рассказывающие о том, какие позитивные изменения произошли в регионах, как улучшились условия жизни и какие перспективы видят жители этих регионов. Почему в конкретный регион стоит поехать отдохнуть или переехать насовсем.