Одно из главных событий российского арт-рынка — международная ярмарка современного искусства Art Russia прошла с 1 по 3 апреля в Гостином Дворе. Десятки экспертов выступили на офлайн- и онлайн-форумах по искусству и культуре. Среди них также известные коллекционеры, кураторы выставок, искусствоведы, представители крупных арт-институций.

"Обороты продаж Art Russia в прошлом году за три дня составили более 45 миллионов рублей, — делится сооснователь ярмарки Елизавета Фролова. — Радует, что художники после Art Russia с персональных стендов переходят в галереи и становятся их резидентами. Для нас это показатель того, что мы свою миссию выполняем".

Гостями VIP-открытия стали рэпер Тимати, певица Полина Гагарина, актриса Нонна Гришаева, стилист Влад Лисовец, дизайнеры Игорь Чапурин и Маша Цигаль, телеведущая Татьяна Геворкян.

В этом году многие художники представили работы в нестандартных техниках с использованием необычных материалов: пластика, стекла, бронзы. Французско-российская художница Alla Smirnoff достигает эффекта вибрации и свечения своих полотен благодаря сложному многослойному живописному методу. Юлия Якубович "рисует" рыболовной леской, которую трансформирует с помощью огня.