Мини-гид лучших новогодних мероприятий Москвы

Чтобы новогодняя суета не утомила, важно делать приятные паузы. Предлагаем 5 идей, чем развлечь себя и порадовать в преддверии главного зимнего праздника. Концерт, шоу, кино, мюзикл, театр ― впечатления найдутся на любой вкус.

Шоу

Только в новогодние дни семейное шоу-мюзикл «Чебурашка» по мотивам одноименного нашумевшего фильма пройдет в формате елки. На специальных праздничных показах зрители смогут увидеть необычные новогодние приключения всеми любимого ушастого героя. Головокружительные акробатические трюки от артистов Cirque du Soleil, полеты на вертолете прямо над сценой, прыжки на высоту 6 метров ― это и многое другое не раз будет захватывать дух у малышей и взрослых.

Когда: с 16 декабря по 7 января

Где: концертный зал «Москва», г. Москва, Проспект Андропова, дом 1

Театр

Театр Пушкина приглашает на «Женитьбу Фигаро». Герою пьесы за один день предстоит пережить множество приключений: жениться, заподозрить супругу в измене, оказаться в суде и найти родителей, которых не знал с младенчества. В постановке Евгения Писарева классическая комедия положений стала настоящим праздником театра. Зрителей ждут красивые декорации и костюмы, обаятельные герои, сложносплетённые интриги и обязательный счастливый финал.

Когда: 27 и 28 декабря в 19:00

Где: Тверской бульвар, д. 23, МДТ имени А. С. Пушкина

Подробнее: https://teatrpushkin.ru/spektakli/detail/zhenitba-figaro/

Фото - Юрий Богомаз

Кино

С 21 декабря кинокомпания Про:взгляд выпускает в широкий прокат фильм «Крик. Ночь перед Рождеством» ― американский хоррор, которому суждено стать классикой рождественского кино. Зрителей ждет молодежный слэшер в лучших традициях первого «Крика», в котором есть все, чтобы его полюбили: страшный, но ироничный маньяк, дерзкая главная героиня, зловещая атмосфера, молодежные вечеринки и необычный сюжет с элементами фантастики.

Когда: с 21 декабря

Где: кинотеатры города

Подробнее: https://wonderfulknife.com/

Мюзикл

«МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так» – новый пародийный спектакль от команды «Бродвей Москва», в чьем послужном списке MAMMA MIA!, «Призрак Оперы», «Шахматы» и другие шедевры мирового театра. Но на этот раз свои профессиональные обязанности они переложили на героев нового шоу: зрителям предстоит увидеть самый невероятный бэкстейдж из всех возможных ― закулисье мюзикла.

Когда: с 19 декабря

Где: Комсомольский проспект, 28, Московский дворец молодежи (МДМ)

Подробнее: https://mammamimo.ru/

Концерт

За неделю до Нового года поклонников инструментальной музыки приглашают погрузиться в Рождественскую сказку. Всемирно известный скрипач-виртуоз Алексей Алексеев удивит даже самых искушенных зрителей. Артист исполнит любимые всеми новогодние и рождественские мелодии, а также знаменитые саундтреки и подарит массу неповторимых впечатлений от своей игры.

Когда: 22 декабря в 20:00

Где: проспект Мира, 119 строение №14, ВДНХ

Подробнее: https://vdnh.ru/events/kontsert-rozhdestvenskaya-skazka-skripach-aleksey-alekseev/