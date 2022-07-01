Модное лето по версии Seasons Summer Edition 2022

23 июня в Торговой Галерее Seasons прошел Seasons Summer Edition, в рамках которого состоялись показы коллекций брендов Estelle Adony, EKaterina RinaR, PORT À SEASONS, JK Beachwear и SEXY FISH JEWELRY.

Не в первый раз торговое и культурное пространство на Охотном ряду становится местом проведения стильных и цитируемых мероприятий. Показы Seasons Summer Edition, как никогда ожидаемые, убедительно показали интерес гостей и представителей fashion-индустрии к российским дизайнерам в особенности и порадовали своим многообразием и актуальностью.

Открыл Seasons Summer Edition показ от брендов JK Beachwear и SEXY FISH JEWELRY. На подиуме можно было увидеть лимитированную круизную коллекцию, доступную для заказа только летом 2022 года, для которой впервые были созданы модели из двух гармонично сочетающихся цветов. Дизайнеры гарантируют, что любая девушка сможет подчеркнуть свой уникальный стиль, выбрав купальник от JK Beachwear из лучших итальянских тканей. Коллекция будет представлена только в одном из столичных бутиков, подробности в бренде обещают сообщить позже. Также были представлены модели из «Золотой коллекции», давно завоевавшей популярность во всем мире. Основа философии JK Beachwear – индивидуальный подход к клиенту, когда каждая модель создается по личным меркам, а выбор цвета, фактуры или фасона не ограничен ничем, кроме фантазии.

Настроение отдыха на побережье поддержала и новая коллекция SS/2022 «Fairy Spring» от SEXY FISH JEWELRY. Украшения с использованием синих и зеленых халцедонов – стильные чокеры, колье, серьги и клипсы, бодичейны – дополняли образы моделей, напоминая о бескрайнем голубом небе и полутонах ласкового летнего моря.

Мультибрендовое пространство PORT À SEASONS познакомило с новыми коллекциями от нескольких именитых брендов. На подиуме были представлены комбинированные образы дизайнеров fishfash, MILK[&]SILK, PEPEN, LIBELLULAS, ADDICTED_TO…, Scandica, Masha Tsigal, Braude.

Дизайнер Екатерина Ринар выступила с показом тематической коллекции «Леонардо да Винчи» в духе европейского «Раннего Возрождения», посвященной 570-летию гения. Колорит рисунка, пропорции и форма коллекции «Леонардо да Винчи» дают ощущение богатства, роскоши и красоты этой великой эпохи. На подиуме гости смогли увидеть эксклюзивное дизайнерское решение: скручивание нитей разных цветов в вязаных изделиях, что помогает создать уникальный оттенок и отобразить архитектурные формы эпохи Проторенессанса. Помимо этого, в крое ткани применена техника оригами Shihgo Sato. ДНК бренда EKaterina RinaR составлен из европейского уровня, концептуальности на основе изучения искусства разных эпох и культур и глубоко научного подхода. А также бренд EKaterina RinaR теперь представлен в одноименном монобрендовом бутике на втором этаже Торговой Галереи Seasons. Среди звездных гостей были: Аврора, Ирина Безрукова, Алика Смехова, Маша Цигаль, Константин и Ольга Андрикопулосы, Анна Невская, Мария Лобанова, Анастасия Гребенкина, Ирина Чайковская, Алена Куталия, Анастасия Панибратова, Марина Добровинская, Анастасия Макеева.