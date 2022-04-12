Модные тренды в мире брендовой мужской обуви сезона весна 2022

Ассортимент мужской обуви известных брендов постоянно претерпевает изменения, и нынешний год не стал исключением. Этой весной дизайнеры предложили обновлённые линейки повседневной и спортивной обуви для мужчин разных возрастов. Рассмотрим, какие основные тенденции прослеживаются в мире мужских туфель на примере новой весенней коллекции мужской обуви популярного интернет магазина Respect.

Элегантная классика и современный стиль

Посетив магазин Respect, можно уже сейчас ознакомиться с новой коллекцией брендовой мужской обуви сезона весна-лето 2022 и присмотреть себе модную пару на тёплое время года. В этом году ассортимент весенней обуви для представителей сильного пола особенно широк и разнообразен. В нём чётко прослеживаются две основные линии: классика для деловых людей и современная обувь для динамичных мужчин и приверженцев прогрессивного городского стиля. В этом сезоне дизайнеры модной мужской обуви сделали особый акцент на классических туфлях и ботинках для бизнесменов и деловых людей. По-прежнему в моде классическая мужская обувь делового стиля из натуральной кожи традиционных расцветок: чёрной, коричневой, серой и бежевой. Для любителей современного стиля предлагается множество новых моделей мужских туфель, ботинок и мокасин sity-style. Это комфортная, стильная и практичная обувь на каждый день, без которой не обходится гардероб ни одного современного мужчины. Особенно популярны в этом сезоне стильные ботинки и туфли на шнуровке и без застёжек из перфорированной кожи. Такая обувь выглядит очень респектабельно и модно, а также максимально комфортна в носке из-за гигроскопичности и хорошего воздухообмена.

Модные новинки мужской обуви для спорта

Спортивный стиль в одежде и обуви этой весной по-прежнему более чем актуален. Это отчётливо прослеживается в новой коллекции весенне-летних туфель для мужчин интернет магазина Respect. Достаточно просто пробежаться глазами по каталогу свежих новинок, как сразу бросается в глаза большое количество обуви в спортивном стиле. Причём, производители брендовой обуви предлагают как собственно обувь для спорта, так и повседневные ботинки и кроссовки городского стиля на каждый день. Такая обувь отличается повышенным уровнем комфорта, как правило, оснащается амортизирующей подошвой, которая уменьшает ударные нагрузки при беге и ходьбе. Солидный процент новинок спортивной обуви для активных мужчин также имеет гофрированную поверхность верха и усиленный задник, который надёжно фиксирует стопу, препятствуя вывихам и травматизму во время бега и активных движений.