«Молочная кожа» - новая косметическая линия с клинически доказанной эффективностью от Российского бренда «Бурёнка»

Российский бренд «Бурёнка» открывает для себя новую нишу и представляет косметическую коллекцию уходовых средств для лица и зоны декольте «Молочная кожа» с клинически доказанной эффективностью. Совместно с корейскими учеными специально разработанная smart формула средств на основе молочной и гиалуроновой кислот позволяет в домашних условиях добиться эффекта кукольной бархатистой кожи. Результат – здоровая и сияющая кожа с ровным тоном и рельефом!

МОЛОЧНАЯ КОЖА

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

с молочной кислотой, арбутином и петрушкой

Проснуться с восходом солнца, понравиться себе в зеркале и обойтись одним увлажняющим кремом на весь день кажется сказкой? Осветляющий ночной крем для лица «Буренка» коллекции «Молочная кожа» создан специально для того, чтобы вы забыли про тональные средства навсегда. Он действует как нежный отшелушивающий крем, возвращая природную красоту вашей коже, пока вы спите: выравнивает тон кожи, возвращает сияние и свежесть. Активный состав Крема нормализует выработку меланина в верхних слоях дермы, благодаря чему при ежедневном применении пигментные пятна заметно уменьшаются, ускоряется процесс обновления клеток кожи, морщины сокращаются, а кожа выглядит более ровной и гладкой.

Нежная тающая текстура Омолаживающего ночного крема «Буренка» с приятным молочным ароматом день за днем деликатно и эффективно преобразит вашу кожу, вернет ей молодость и красоту.

Результат:

✓ ровный тон

✓ свежий вид

✓ антивозрастной эффект

✓ фарфоровая кожа

✓ естественное свечение «изнутри».

Ингредиентный̆ состав Осветляющего ночного крема для лица «Буренка» обеспечивает максимальную эффективность и позволяет добиться впечатляющих результатов:

Экстракт петрушки и молочная кислота - Обладают отшелушивающим, осветляющим и выравнивающим тон кожи эффектом.

Арбутин - Натуральный компонент, отбеливает веснушки и пигментные пятна.

β-Ситостерол - Стимулирует выработку коллагена и снижает действие УФ излучения.

Гликолевая и гиалуроновая кислоты - Глубоко увлажняют кожу и придают ей здоровое сияние.

Масло сои и сладкого миндаля - Питают и восстанавливают защитный барьер кожи.



Способ применения:

Наносить Крем перед сном, на предварительно очищенную кожу лица, шеи и зоны декольте, акцентируя внимание на тёмных участках кожи.

ВАЖНО: возможно появление жжения и покраснения кожи, что является нормой для данного средства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: возможна индивидуальная непереносимость компонентов. Избегать попадания в глаза. Не наносить

на повреждённую кожу. При проявлении неприятных ощущений смыть крем прохладной водой.

МОЛОЧНАЯ КОЖА

ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА 18% мультикислот AHA & BHA

с витамином С, молочной и гиалуроновой кислотами

Технологи бренда «Буренка» совместно с корейскими учеными поставили перед собой цель создать профессиональный всесезонный пилинг для домашнего использования с безопасной концентрацией активных кислот, но с мощнейшей эффективностью. Так появился Пилинг для лица 18% мультикислот AHA & BHA, действие которого клинически доказано. Специально разработанная умная формула средства в составе с витамином С, молочной и гиалуроновой кислотами позволяет деликатно очистить кожу от ороговевших клеток и ускорить процесс их обновления, интенсивно увлажняет и выравнивает тон кожи. Пилинг активизирует внутренние процессы омоложения на клеточном уровне, благодаря чему уменьшается количество и выраженность морщин. Оказывает лифтинг-эффект, овал лица становится более четким.

Водянистая текстура прозрачного цвета со слегка красным оттенком благодаря удобному дозатору выдает нужное количество средства, легко распределяется по коже и мгновенно впитывается. Легкое покалывание и небольшое покраснение является нормой и объясняется активной работой формулы средства для здоровья и красоты кожи.

Результат:

Здоровая, нежная, ровная и молодая кожа лица!

Ингредиентный̆ состав Пилинга для лица 18% мультикислот AHA & BHA «Буренка» обеспечивает максимальную эффективность и позволяет добиться впечатляющих результатов:

Молочная кислота - деликатно отшелушивает ороговевшие клетки кожи, очищает, устраняет жирный блеск и нормализует гидролипидный баланс. Благодаря мягкому отбеливанию выравнивает цвет лица и препятствует воспалительным процессам.

Гиалуроновая кислота - глубоко увлажняет и борется с морщинами, восстанавливает эластичность и улучшает тургор кожи.

Витамин С - Эффективно активизирует внутренние процессы омоложения на клеточном уровне.

AHA & BHA кислоты - Сужают поры, стимулируют выработку коллагена и поддерживают целостность эпидермального барьера. Нормализует выработку кожного себума. Выравнивает тон лица.

Гликолевая кислота - Отшелушивает мертвые и ороговевшие клетки. Подсушивает воспаления. Выравнивает рельеф кожи.

Способ применения:

Равномерно нанести Пилинг на чистую, сухую кожу. Оставить средство для воздействия на 3–10 минут (3 минуты в первое применение, далее увеличивать время воздействия по 1 минуте). Смыть Пилинг прохладной водой. Нанести крем для лица из серии средств «Буренка». Применять пилинг 1 раз в 7–10 дней. Рекомендовано курсовое применение средства 6–8 процедур.

ВАЖНО!

Возможно появление жжения и покраснения кожи, что является нормой для данного средства. После применения пилинга необходимо исключить пребывание на солнце и посещение солярия. В летнее время использовать солнцезащитный крем для лица.



МОЛОЧНАЯ КОЖА

МАСКА-ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА

с молочной и гиалоурановой кислотами

Маска-пилинг для лица с приятным цветочным ароматом и нежной тающей текстурой. Средство мягко очищает поры и обновляет кожу лица и декольте, выравнивает тон и заметно осветляет кожу, возвращая ей природное свечение «изнутри». Обеспечивает профилактику и устранение последствий гиперпигментации, отшелушивая верхние слои дермы, запускает процесс клеточной регенерации кожи.

Основное действие средства:

интенсивно увлажняет и устраняет мимические морщины

восстанавливает эластичность и улучшает тургор кожи

очищает и уменьшает размер пор

осветляет пигментные пятна и выравнивает тон

профилактика и устранение последствий гиперпигментации

Ингредиентный̆ состав Маски-пилинга для лица «Буренка» обеспечивает максимальную эффективность и позволяет добиться впечатляющих результатов:

Молочная кислота (AHA) - обладает деликатным и безопасным очищающим действием. Рекомендована для применения на чувствительной коже.

Гиалуроновая кислота - интенсивно увлажняет и устраняет мимические морщины, восстанавливает эластичность и улучшает тургор кожи.

Винная, яблочная и янтарная (AHA) кислоты - отшелушивают ороговевшие клетки, очищают и уменьшают размер пор, сокращают следы постакне.

Масло медицинской ромашки, экстракт петрушки и корня солодки - Натуральные ингредиенты, осветляют пигментные пятна и выравнивают тон кожи. Масла обладают регенерирующим и противовоспалительным действием.

Способ применения:

Равномерно нанесите Маску на лицо, избегая области вокруг глаз на 5-10 минут. Затем тщательно смойте водой. Время воздействия может быть изменено в зависимости от чувствительности кожи. Повторять процедуру 1-2 раза в неделю. После применения рекомендуется нанести Крем для лица «Бурёнка». Подходит для регулярного применения.

ВАЖНО!

Возможно появление жжения и покраснения кожи, что является нормой для данного средства. Возможна индивидуальная непереносимость отдельных компонентов. Не содержит красителей, силиконов и парабенов.

Марка представлена в официальном интернет-магазине: horseforce.shop.

А также в: Лэтуаль, Перекресток Впрок, Утконос, Яндекс Маркет, Лента, Глобус, Wildberries, Ozon, Apteka.ru, Ригла, Неофарм, Имплозия, 36,6, Планета Здоровья, Невис, Вита экспресс, Живика, Фармлэнд, Апрель, Столички, Горздрав, Родник Здоровья, Эркафарм.

О компании:

Производственная компания «Красота и Здоровье» ‒ одна из ведущих российских фармацевтических компаний, осуществляющая разработку, производство, продвижение, дистрибуцию косметики.

Все наши бизнес-подразделения сплоченно взаимодействуют, делясь навыками, приобретенными с течением времени. Мы превратили эти навыки в лучшие решения для развивающегося рынка с единственной целью: увеличить эффективность разрабатываемых нами косметических средств.

Красота и здоровье всегда являются нашими источниками возможностей. Ассортимент продукции соответствует стандартам качества ЕС и США, поэтому мы получили признание и высокие оценки в 23 странах мира.

Вся продукция уникальна, эффективна, протестирована и продолжает завоевывать симпатию и любовь покупателей. Мы поддерживаем высокие стандарты производства продукции и используем комплектующие ведущих мировых производителей, уделяя особое внимание очистке воды.