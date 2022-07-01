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Алексей Бобровский

Московский этап серии гонок Russian Weekend Drags

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  • 01 Июля 202212:55

19 июня состоялся Московский этап серии гонок Russian Weekend Drags. Ежегодные классические драг гонки американских ретро автомобилей на ¼ мили от команды Mad Buckets  прошли на трассе RDRC Racepark Быково.

К участию допускались классическиие, культовые и редкие автомобили любого производства, для американских авто без возрастного ценза. Для всех остальных — не моложе 1990 года выпуска. Авто должно быть исправно, комплектно, допуск к участию был на усмотрение организаторов.

По правилам гонки были разделены на категории по времени прохождения дистанции 1/4 мили. Для попадания в категорию чистое время не должно быть меньше времени категории.Участник выбирал время сам исходя из результатов прошлых гонок или заездов на трек днях.

В программе мероприятия было : заезды на 1/4 мили на классических, редких и культовых автомобилях на профессиональном драгстрипе, выставка культовых автомобилей, маркет, конкурсы и розыгрыши призов, а также концерт на открытой эстраде.

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