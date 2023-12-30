«Москвариум» приглашает на иммерсивное шоу «Мюнхгаузен. Новогодние поиски»

В «Москвариуме» с 23 декабря можно посмотреть уникальный развлекательный проект для всей семьи — иммерсивное шоу «Мюнхгаузен. Новогодние поиски». Создатель шоу, известный режиссер Юрий Квятковский называет его спектакль-путешествие. «Смена локаций, персонажей и сюжетов настолько стремительна и разнообразна, что успеть соскучиться или потерять интерес к развитию истории просто невозможно», — поделился режиссер.

Впервые за годы работы самого большого океанариума в России в представлении не принимают участие животные, а на площади около 2000 кв. м выстроен целый сказочный мир с героями поучительных историй из знаменитой книги XVIII века о бароне Мюнхгаузене.

Особое внимание организаторы уделили уникальным декорациям, костюмам и музыкальному оформлению, над которыми работали несколько месяцев. Художники-постановщики в мельчайших деталях воссоздали знаменитые сцены из жизни барона Мюнхгаузена, добавив в них легкую долю футуризма, но при этом строго придерживаясь эстетики XVIII века. Гостиная той эпохи сменяется флюоресцентным садом, зеркальная комната — искусной имитаций подводного мира, а сразу после визита на Луну зрители оказываются в пещере Снежного человека.

Для реализации всех задумок в «Москвариуме» отвели целых два этажа, где и разместились масштабные декорации и даже Музей барона.

«Иммерсивное шоу «Мюнхгаузен. Новогодние поиски» рассчитано на максимально широкую аудиторию, увлекая своим сюжетом и форматом зрителей всех возрастов, – прокомментировали в пресс-службе «Москвариума». Для взрослого поколения – это уникальная возможность вернуться в детство и перенестись в мир одного из любимых персонажей юности. Для детей – знакомство с интересным литературным героем в модном формате, которое они запомнят на всю жизнь».

Иммерсивное шоу «Мюнхгаузен. Новогодние поиски» в Москвариуме будет проходить с 23 декабря 2023 года до 28 января 2024 года. Посетить шоу можно с детьми от 2-х лет, юные зрители до 14 лет должны приходить в сопровождении взрослых.