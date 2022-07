«Моя Вселенная» от Анны Лукьяновой в саду Баумана

Художник модельер Анна Лукьянова представила кутюрную коллекцию «Моя Вселенная», посвященную миру, любви, красоте и искусству! Все модели выполнены из премиальных материалов, украшены ручной росписью и вышивкой.

Показ прошел в прошлые выходные в столичном саду имени Баумана в рамках Фестиваля моды и роста «Зеленый подиум – 2022». За два фестивальных дня более 50 дизайнеров и 100 брендов представили свои работы. Главным событием фестиваля стал уникальный перфоманс «Русская классика на языке современной моды» в гроте Бельведер при участии звезд эстрады, театра и кино. Также прошли мастер-классы, лекции, конкурс молодых дизайнеров и флористов, концерт, а на территории парка развернулся зеленый маркет от российских производителей.

«Идея бренда Ann Look - нести искусство миру, - поделилась с журналистами основатель и дизайнер Анна Лукьянова. – Наша задача показать… или раскрыть элегантность, женственность и духовность образа. Все наши изделия — это, по сути, картины. Настоящие арт-объекты!».

Сотни довольных клиенток живут в разных уголках мира и ежедневно вдохновляют дизайнера на подвиги.

Анна Лукьянова участник множества российских конкурсов, недель мод и модных показов, в том числе: «Модная Битва 2020», Couture Fashion Show 2020, «Текстильный салон 2021», The Best Fashion Show 2021, Fashion Meeting Winter 2021, International Festival "FASHION AND BEAUTY OF THE PLANET, AWARDS 2021", Best Designer Russia - номинация «Лучшая коллекция изделий из шелка» и другие.

Следующий показ дизайнера состоится 1 октября в Санкт-Петербурге на Neva Fashion Week, где модельер покажет коллекцию из натуральных тканей премиум-класса.

Фотограф: Дмитрий Томкэт