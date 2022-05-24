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Мужская коллекция бренда Colombo в магазинах St-James

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  • 24 Мая 202209:51

Традиционное качество и комфорт изделий в ярких летних цветах.

В коллекции используются эксклюзивные ткани – Плод многолетних усилий мастеров бренда и новых инновационных методов производства. Изысканные детали подчеркивают безупречный вкус и образ жизни современного мужчины, который ценит красоту  и комфорт как в повседневной, так и в деловой одежде.

 Cashmere 4.0 – мастхэв коллекции, эволюция ультралегкого пиджака, выдающийся результат скрупулезных исследований, родившийся из идеи создания бленда кашемира и шелка со льном для создания уникальной инновационной ткани. Важными характеристиками являются роскошный внешний вид, легкость,  комфорт  а также стойкость к образованию заломов. Пиджак из ултралегкого кашемира всегда актуален и является символом элегантности. Современные блейзеры из технологичных тканей идеальны для городского лета. Кашемировый флисовый пиджак – культовая вещь в Мужской коллекции. Изысканные детали в комбинации со спокойными оттенками светло-серого и бежевого составляют цветовую палитру коллекции для классического гардероба современного мужчины.

Основа актуальной коллекции – творческая интерпретация классических моделей -  пуловеров с круглым, V-образным вырезом горловины а также джемперов на молнии. Пуловеры с круглым вырезом горловины и рубашки-поло из смеси хлопка и шелка с коротким рукавом украшены жаккардовым микроорнаментом. Затейливый орнамент добавляет изделиям особенный шарм и элегантность. Костюмы в спортивном стиле из смеси шелка и кашемира отличает необычайная мягкость, универсальность, легкость и комфорт. Бестселлер коллекции -  футболки из кашемира и шелка, универсальные и легко комбинируемые изделия, настоящие essentials базового гардероба джентльмена.

Коллекция бренда Colombo Весна-лето 2022 г. уже доступна в мультибрендовых магазинах St-James.

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