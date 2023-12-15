«Мюнхгаузен. Новогодние поиски»: в «Москвариуме» впервые покажут иммерсивное шоу для всей семьи

Этой зимой «Москвариум» преподнесет своим гостям необычный подарок – новое шоу «Мюнхгаузен. Новогодние поиски». Иммерсивное представление пройдет в пространстве площадью более 2000 кв. метров

«Мюнхгаузен. Новогодние поиски» — это иммерсивное шоу, форма театрального искусства, где зрители не наблюдают представление со стороны, а принимают в нем непосредственное участие. Они взаимодействуют с актерами, перемещаются по локациям и влияют на развитие сюжета. Зрители могут примерить на себя роли героев спектакля, прочувствовать их переживания и лучше понять смысл произведения.

В основе сюжета спектакля лежит классическая история барона Мюнхгаузена, автором которой является известный немецкий писатель и историк 18 века Рудольф Распе. «Приключения барона Мюнхгаузена», несмотря на легкую и шутливую форму повествования, учат никогда не сдаваться перед обстоятельствами, проявлять находчивость и смелость, всегда идти к своей цели и верить в победу.

Впервые новогоднее шоу в «Москвариуме» пройдёт без участия животных и состоится не на традиционной водной сцене, а сразу на двух этажах океанариума. На площади более 2000 квадратных метров создатели разместили 9 атмосферных локаций. И каждая — со своей уникальной историей из жизни барона Мюнхгаузена: полет на пушечном ядре, прогулка по Луне, покорение морской стихии и многие другие.

«Иммерсивное шоу «Мюнхгаузен. Новогодние поиски» рассчитано на максимально широкую аудиторию, увлекая своим сюжетом и форматом зрителей всех возрастов, – прокомментировали в пресс-службе «Москвариума». Для взрослого поколения – это уникальная возможность вернуться в детство и перенестись в мир одного из любимых персонажей юности. Для детей – знакомство с интересным литературным героем в модном формате, которое они запомнят на всю жизнь».

Режиссером-постановщиком иммерсивного шоу выступил Юрий Квятковский – знаменитый режиссер, лауреат многочисленных премий и создатель нашумевших театральных проектов, среди которых «Копы в огне» и «Занос». Летом 2023 года в «Москвариуме» состоялась премьера грандиозного мюзикла на воде «Буря. Остров волшебства» в постановке Юрия Квятковского. После завершения успешного сезона мюзикла команда «Москвариума» вместе с режиссером начала работу над новым шоу.

«Барон Мюнхгаузен - взрослый мечтатель, персонаж, в которого хочется верить. И взрослому, и ребенку. Сочинять истории, которые становятся реальностью - дар, который интересно исследовать. Именно такой наш Барон. Он дарит сказку, и воплощает ее в жизнь. А еще наша история необычна тем, что зритель, прежде чем встретить самого Барона, сначала познакомится с миром, который создан вокруг него, с его историями и приключениями, с его знакомыми и друзьями. Убежден, что гости будут по-настоящему заинтересованы Вселенной, которую мы создали. Спектакль-путешествие, где смена локаций, персонажей и сюжетов настолько стремительна и разнообразна, что успеть соскучиться или потерять нить событий просто невозможно» - прокомментировал Юрий Квятковский.

Подготовка к премьере иммерсивного представления «Мюнхгаузен. Новогодние поиски» заняла несколько месяцев. Для реализации всех задумок в «Москвариуме» отвели целых два этажа, где разместятся масштабные декорации и даже Музей барона. В постановке задействованы более 30 профессиональных актеров, для которых создали несколько десятков костюмов, впечатляющих яркостью и вниманием к деталям. За световое и звуковое оформление отвечает команда, которая работала над созданием шоу «Буря. Остров волшебства» и «Морская симфония».

Иммерсивное шоу «Мюнхгаузен. Новогодние поиски» в Москвариуме будет проходить с 23 декабря 2023 года до 28 января 2024 года. Посетить шоу можно с детьми от 2-х лет, юные зрители до 14 лет должны приходить в сопровождении взрослых.

О научно-развлекательном комплексе «Москвариум»:

«Москвариум» на ВДНХ открылся для посетителей 5 августа 2015 года. Это крупнейший океанариум России. В нем живут свыше 12 тысяч обитателей. «Москвариум» — это крупный культурно-досуговый центр, где проходят уникальные водные шоу, в креативном пространстве «Море музыки» проводятся концерты в атмосфере ночного океанариума, для детей и их родителей доступны интерактивная выставка «Путь воды» и спектакли детского театра «Ламантин». Также «Москвариум» – это научный Центр океанографии и морской биологии, в котором работают десятки высококлассных ученых, среди которых гидробиологи, ихтиологи, ветеринары, биохимики и многие другие.