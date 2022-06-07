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SergeyVladimirov

Настроение лета. Российский бренд одежды VERA YAKIMOVA представил летнюю коллекцию

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  • 07 Июня 202212:42

Коллекция лето 2022 от VERA YAKIMOVA - это воплощение женственности, яркости, смелости. В основу коллекции легли яркие краски, оттенки лайма, персика, коралла, лаванды.

«Мы все устали от пандемии, от событий в мире, мы все хотим вспомнить как мы жили. Наша коллекция создана для женщин, уверенных в себе, которые хотят быть в центре внимания; хотят приятных вечеров, посиделок на веранде, хотят наполнить свой гардероб яркими летними красками.  – рассказывает Вера Якимова, автор и основатель бренда VERA YAKIMOVA. - Мы сами создаём себе настроение и настрой! Уверены, что наша коллекция поможет Вам в этом!

В летней коллекции девушки смогут найти наряд для любого повода - яркие струящиеся платья, классические брюки и блузы, комбинезоны, костюмы и не только, которые будут радовать и задавать настроение. Изделия выполнены из хлопка, шёлка, вискозы.

О бренде:

Год основания 2009. Основная направленность бренда женская верхняя и легкая одежда. Линейка верхней одежды-это искусственные эко шубки и пальто из коллекционных искусственных мехов, уникальные модели, продуманные до мелочей! Легкая одежда-это вечерние, повседневные платья и аксессуары. Все модели разработаны основателем бренда дизайнером Верой Татаровой (бывшая Якимова). В разработке каждой коллекции лежит большая работа над каждой моделью: форма, материалы, меха, отделка. Мы используем самые лучшие и качественные европейские материалы. Все изделия отшиваются в городе Москва, в авторском цехе. Изделия продаются по всей России и странам СНГ.

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