«Новая эра» от бренда MD Makhmudov Djemal на Московской неделе моды

В рамках Московской недели моды 25 июня 2022 года на Тверской площади тёплым летним вечером состоялся загадочный показ «Тандава. Новая эра» бренда MD, создателем которого является талантливый дизайнер Джемал Махмудов.

Столичные модницы будут приятно удивлены новой космической коллекцией, вдохновленной танцем индийского божества Шивы, иначе называемым тандава, приводящим в действие разрушительную силу, динамичность, вечное движение времени, постоянные изменения, чередование процессов творения и разрушения.

Мифологический образ не зря изображает танцующего бога, кроме динамичности Вселенной, он таит еще мистический смысл. Многие древние магические ритуалы выполнялись при помощи танца. Считалось, что он помогает установить контакт с силами природы.

Элегантные вечерние наряды, ставшие визитной карточкой бренда, подчеркивают всё великолепие женщины. Каждая представительница прекрасного пола - богиня, брутально противостоящая силам тьмы.

Фирменным почерком бренда MD являются графические платья-футляры. «Мы лепим фигуру, создавая игру женственности и грации. Образ девушки от MD - это всегда недоступная сексуальность. Любая вещь коллекции тонко подчёркивает пропорции женского тела, однако абсолютно не касаясь вульгарности и вычурной пошлости», - комментирует свои творения дизайнер.

Чёрный цвет платья-футляра символизирует потайные желания, бунт, роскошь, зажиточность. Абсолютная завершенность создаётся благодаря ярким деталям: оригинальному головному убору, космическим украшениям и другим аксессуарам.

Наиболее полноценно расставить акценты женственности, подчеркнуть ее божественное начало способны корсеты, боди, комбинезоны, которые также заняли почётное место в новой коллекции бренда.

Джемал Махмудов вдохновенно повествует об основной идее сегодняшнего выступления и материалах, используемых в коллекции: «Я обожаю лёгкий трикотаж, шёлк, ткани, вышитые вручную. Женский силуэт - любовь и олицетворение мифологии самых разных стран, в том числе и Индии. Грустно осознавать, что ближайшее модное десятилетие, вероятно, запомнится трендом оверсайз. Однако элегантность, строгие линии, платья по-прежнему очень тонко передают душевные переживания, подчеркивают хрупкость и, в то же время, силу каждой женщины».

Практически в каждом образе бренда MD можно отправляться на светские вечеринки, приемы или даже выйти замуж.

Показ, который посетило невероятное количество звездных гостей, прошёл на одном дыхании, в атмосферном переплетении моды, света, стиля и музыки.

Материал подготовлен агентством «Bordo PR”

Фото - пресс-служба Недели Моды

Текст - Екатерина Цыганкова, Ксения Бодрягина