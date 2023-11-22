Новая коллекция рождественских десертов от шеф-кондитера отеля Ritz Paris Франсуа Перре

К сказочному сезону зимних праздников шеф-кондитер отеля Ritz Paris и бутика сладостей Ritz Paris Le Comptoir Франсуа Перре по традиции подготовил сладкие сюрпризы для гурманов со всего мира – целых три версии фирменных рождественских поленьев. Главной звездой коллекции зимних десертов станет специальное юбилейное рождественское полено, посвященное 125-летию легендарного гранд отеля, а гостей кондитерской Ritz Paris Le Comptoir ждёт необычное рождественское полено “Мадлен” сразу в двух вкусах – шоколадном и с маракуйей. Сомневаться в том, что праздники получатся сладкими не приходится!

B этом году шеф-кондитер Франсуа Перре посвятил самую оригинальную версию рождественского полена особому поводу – 125-летнему юбилею со дня открытия отеля Ritz Paris.

Подобно сияющему над Парижем солнцу, этот десерт с хрустящей основой скрывает под золоченой глазурью, украшенной тончайшими пластинками шоколада ручной работы, ванильное пралине с миндалем, ганаш и мусс с мадагаскарской ванилью. Его хрустящий слой искусно оттеняет воздушную легкость и нежный крем. Дети и взрослые придут в восторг от изысканных вкусов и разнообразия ощущений.

Необычное оформление для полена в виде золотого солнца было выбрано не случайно – это тонкая отсылка к королю-солнцу Людовику XIV, олицетворяющему Вандомскую площадь, где в 1898 года Ritz Paris впервые распахнул свои двери.

Наконец, чтобы подчеркнуть уникальность этого исторического события, необычное полено, конечно же, будет выпущено в лимитированной серии – всего 125 экземпляров для самых преданных гурманов!

Десерты доступны для предварительного заказа с 27 ноября 2023 года на сайте www.ritzparislecomptoir.com. Готовый заказ можно получить в бутике Ritz Paris Le Comptoir, по адресу 38 rue Cambon, 75001 Paris.

Полено «Мадлен» специально для бутика сладостей Ritz Paris Le Comptoir

Специально для бутика сладостей Ritz Paris Le Comptoir Франсуа Перре создал еще одно необычное рождественское полено, вдохновленное самым популярным десертом Ritz Paris всех времен – пирожными мадлен.

Новый облик традиционного праздничного лакомства, украшенного переплетенными мадленками не только напоминает об излюбленном десерте шеф-кондитера, но и о сладостной неге, воспетой одним из легендарных постояльцев отеля – знаменитым писателем Марселем Прустом.

Чтобы разнообразить удовольствие, десерт было решено сделать в двух вкусах –.шоколадном и тропическом. Шоколадное полено – это бисквит с пралине из крошки какао-бобов, шоколадный крем и взбитые сливки с какао. А полено с со вкусом тропической маракуйи таит под слоем восхитительных взбитых сливок генуэзский бисквит с мелким крамблом и начинку из маракуйи с приятной кислинкой, которая придает ему особую свежесть.

Десерты доступны для предварительного заказа с 27 ноября 2023 года на сайте www.ritzparislecomptoir.com. Готовый заказ можно получить в бутике Ritz Paris Le Comptoir, по адресу 38 rue Cambon, 75001 Paris.