Новая линейка натуральной бытовой химии Cleeny Zero: гипоаллергенность в превосходной степени

Российская компания Forsal запустила линейку экологичной бытовой химии Cleeny Zero: гель для стирки и средство для мытья посуды. Благодаря полному отсутствию красителей и отдушек новые составы подходят людям с особо острой аллергией и повышенной чувствительностью кожи.

Жители больших городов особенно часто страдают от аллергии. Так происходит по разным причинам: от особенностей иммунитета до проблем с экологией. В результате у многих людей возникает непереносимость отдушек, красителей и других веществ, которые применяются в уходовой косметике и чистящих средствах. Чтобы такие индивидуальные особенности не мешали заниматься уборкой и стиркой, компания Forsal запустила линейку гипоаллергенной натуральной бытовой химии Cleeny Zero.

Как и другие продукты бренда Cleeny, новые средства не содержат фосфатов, хлора и других агрессивных веществ. Отличие Zero — в дополнительной оптимизации состава: в линейке не используются отдушки и красители, способные вызвать нежелательные реакции. Это делает новую серию безопасной для людей с астмой, дерматитом, острыми проявлениями аллергии, сухой и чувствительной кожей. Также средства Zero могут применяться для ухода за вещами детей с первого дня жизни.

Уже доступны первые два продукта новой серии: гель для стирки и средство для мытья посуды. Их можно приобрести на онлайн-маркетплейсах в канистрах объёмом три литра. Производитель использует такую упаковку, чтобы внести свой вклад в защиту окружающей среды, сокращая потребление пластика.

Гель для стирки Zero состоит из натуральных компонентов растительного происхождения на 98,5%. Состав подходит для цветного, белого и чёрного белья из хлопчатобумажных, льняных и смешанных тканей.

Средство для мытья посуды Zero состоит из натуральных компонентов растительного происхождения на 99,9%. Оно подходит для взрослой и детской посуды, фруктов, овощей, пустышек, прорезывателей, игрушек и других вещей, нуждающихся в безопасной деликатной очистке.

С продукцией бренда можно ознакомиться на официальном сайте. Она доступна для покупки на онлайн-маркетплейсах и рефил-станции бытовой химии Cleeny.