Новогодняя подборка подарков от Ювелирочки

Традиция дарить украшения на Новый год и Рождество всегда существовала во всех культурах. Эти малые формы, зафиксированные в драгоценных металлах, как якорь для нашей памяти. Эти воспоминания придают уверенности, сил, хорошего настроения – гораздо легче противостоять сложностям жизни, когда знаешь, что тебя любят.

На что можно ориентироваться при выборе украшений в качестве подарка на зимние праздники.

Готовые комплекты (сеты)

Если подарить украшения сразу комплектом, сетом, то вероятность что они будут работать на свою хозяйку, а не лежать в шкатулке, гораздо выше. Ведь в этом случае ей не нужно думать о том, каких партнеров подобрать к тому украшению, что ей подарили.

Например, можно собрать вместе несколько браслетов. Несколько цепочных и один жесткий. Или один с подвеской и несколько без неё. Они могут быть разной ширины, диаметра плетения, формы звена. Тогда пусть их объединяет цвет металла. Или, наоборот, это могут быть три-четыре браслетика примерно одинаковых по дизайну и конструкции, но разного цвета. Или можно ограничится одним браслетом, к которому подобрать две-три разные подвески. Можно носить их все вместе гроздью, можно по отдельности, можно распределить на две разные руки, миксовать с часами и тд.

Тот же подход работает с другими ассортиментными группами. Вот шпаргалка:

две цепочки одного плетения, но разной ширины и цвета.

одно кольцо с камнем + пара гладких с разной шириной шинки без камня

бусы (жемчужные или любые другие) + одна-две цепочки

два-три браслета из камней разного цвета + один из металла без камней

две пары серёг разных моделей, но с камнем одного размера, огранки и цвета, чтоб можно было делать из них асимметричные пары

Вариантов огромное множество. А упакованные в одну коробку несколько украшений вызовут больший восторг, если дополнить ее салфетками для ухода, конфетами, игрушками или сувенирами, получится готовое решение – jewelery box.

Новогодние цвета

Выбирая ювелирный подарок на новый год, можно остановить свой выбор на украшениях с камнями тех цветов, что ассоциируются в нашей культуре с Новым годом и зимой:

оттенки темно-зеленых еловых цветов. Например, перстень или подвеска с непрозрачным кабошоном насыщенного зелёного цвета в сочетании с золотом;

зелёный, красный и золотой – максимально часто встречаемое сочетание в новогоднем убранстве;

сочетания яркого зелёного, красного, синего, жёлтого. Здесь можно выбрать миксы с прозрачными и от того светящимися камнями в золотистом металле. Получится празднично;

с белым же металлом будут хороши все оттенки синих камней – от голубого до цвета ночного декабрьского неба. Это ассоциации с снегом, инеем;

жемчуг и все прозрачные бесцветные белые камни в белом металле также напоминают о морозе и искрящимся снегом на зимнем солнце;

союз белого и золота также праздничный вариант, как и белый с красным.

Рождественская тематика

И в царской России, и в католической Европе, и в многоконфессиональной Америке была традиция дарить близким крестики, ладанки, иконки на Рождество и новогодние праздники. Это и оберег, и защита, и знак особой заботы, близости.

Изображения ангелов, крыльев, Вифлеемской звезды, свечей, колокольчиков также напоминают нам о чуде Рождества и создают праздничное настроение, но уже считываются, не сколько религиозные, сколько более светские.

Символизм

Все мы немного дети. Этим объясняется наш восторг и поднимающееся настроение при виде всего того, что ассоциируется с детством, беззаботными рождественскими каникулами и новогодними праздниками.

Поэтому можно смело дарить украшения в драгоценных камнях и металлах, которые будут про снежинки, снеговиков, еловые ветви, шишки, белочек с орешками, оленей (или их рога), Щелкунчика, красный бант, звёзды от пятиконечных до двенадцатилучевых, конфетти, серпантин, гирлянды, свечи, бокал шампанского, сапожки с подарками, полосатые леденцы и тд. Это всё прямые, простые, понятные ассоциации.

Если же хочется более сложных или тонких символов, то шикарным подарком станут часы как символ начала и конца, перехода, бесконечности круговорота времени и жизни, и конечно, 12 часов и боя курантов.

Кстати, знаки зодиака, как по западному, так и восточному календарю тоже про временные отрезки, положение звезд на небе и смену времён. Поэтому подвеска с знаком зодиака человека или символом его года рождения уместный и символичный подарок. Сейчас есть очень стильные модели. А вот дарить украшение с символом текущего или наступающего года, если человек родился в другом знаке, сомнительная история.

Новый год – это про начало нового. Поэтому такие символы старта и начала начал, как буква А, цифра 1, стрела, белый цвет (как белый лист) в украшениях также могут стать обоснованием при выборе дизайна украшения для новогоднего подарка.

Подарок себе

Выбирая подарки близким, не стоит забывать о себе. В конце года многие подводят итоги и планируют следующий год. Это прекрасное время и повод похвалить себя за прошедший период своей жизни, поддержать себя на будущее подарив себе то украшение, о котором периодически думала, но почему-то откладывала.