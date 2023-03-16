Новый b2b проект от выставочной компании EXPO FUSION

В апреле в Москве заработает площадка для межсезонной подсортировки модной одежды, обуви, белья и аксессуаров, ориентированная на поддержку локальных производителей и ритейлеров.

Российская выставочная компания EXPO FUSION на протяжении многих лет помогает игрокам индустрии моды развивать бизнес и преодолевать кризисные периоды для экономики и легкой промышленности. И сегодня, отвечая на новые вызовы рынка, а также согласно потребностям и запросам производителей и закупщиков, запускает новый b2b проект - OPEN SKLAD.

Основной задачей проекта организаторы видят обеспечение прямого взаимодействия ритейлеров, нуждающихся в подсортировке ассортиментом текущего сезона, с теми производителями модного продукта, которые располагают релевантным товарным запасом либо непрерывно производят капсульные и flash-коллекции, позволяющие регулярно обеспечивать клиентов и партнеров интересным и свежим предложением.

Дебютный сезон новой выставки состоится с 5 по 7 апреля 2023 года на площадке MAIN STAGE / NEW FASHION HALL, уже знакомой многим ритейлерам. Ожидается участие более 70 компаний-производителей из России, а также стран ЕАЭС, Турции и Китая. Отдельного внимания заслужит экспозиция DESIGNERS BASE - с малыми локальными дизайнерскими марками, представляющими не только одежду, но и модное нижнее белье, обувь и аксессуары.

На выставке OPEN SKLAD также состоится серия эксклюзивных открытых семинаров от ведущего российского консультационного агентства в индустрии моды Fashion Consulting Group. Главными темами станут перспективы развития для локальных брендов, коммерческие тренды, работа с оффлайн и онлайн витринами, а также планирование ассортимента и программы лояльности.

Гостей ожидает достойная селекция из крупных известных торговых марок и молодых брендов различных сегментов индустрии моды. На протяжении трех дней работы OPEN SKLAD организаторы планируют принять на площадке MAIN STAGE / NEW FASHION HALL от 3 000 до 5 000 байеров. Для максимального комфорта участников и посетителей будут организованы кейтеринг и шаттлы от ближайших станций метро Дубровка и Волгоградский проспект (в пешей доступности также расположена станция МЦК Угрешская).

open-sklad.ru