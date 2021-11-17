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ОРТЕКА запустила в продажу ортопедические подушки для мужчин

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  • 17 Ноября 202120:51

Первая профессиональная сеть ортопедических салонов ОРТЕКА сообщила о старте продаж брутальных новинок − подушек для мужчин TRELAX RESPECTA for man и TRELAX SOLA for man. Изделия представлены в двух цветовых решениях: стальном сером и жемчужно-белом.

Головные боли, боли в шее, усталость в начале дня — явные признаки нарушения качества сна. Правильное атомическое положение шеи и головы во время сна является определяющим фактором для крепкого здоровья и комфортного психологического состояния человека.

Появление этой линейки позволяет предложить мужчинам специализированный продукт. Данные новинки будут отличным подарком любимому, дедушке, папе, сыну или брату, что особенно актуально в преддверии Нового года.

 

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