Особенности работы с кружевом. Пошив ткани с кружевом

Сегодня мы хотим рассказать об основных правилах работы с кружевом. Кружево обладает ажурной структурой и невероятной изысканностью и испокон веков является одним из популярных материалов в швейном мире.

Платья и блузки из кружевной ткани были на пике популярности в разные эпохи. Не является исключением и современная мода. Кружево ведет себя очень послушно в руках опытных портных. Но даже начинающие швеи могут создавать эксклюзивные ажурные шедевры. Для этого достаточно соблюдать правила работы с деликатным материалом.

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Особенности кружева

Ассортимент кружевных изделий включает образцы машинной и ручной работы. Их изготавливают из синтетических и натуральных нитей. В продажу поступают как нерастяжимые, так и эластичные модели. В любом случае узорчатый текстиль имеет вид сеточки без подложки. По характеру оформления края ленточное кружево делится на 3 вида:

Оба края ровные с прошивками. Один край ровный, другой с фестонами. Оба края с фестонами.

На заметку:

Для шитья используют кружевное полотно, на котором вырезают детали нужной формы.

Раскрой

Текстиль с крупным рисунком раскладывают на столе полностью. Это помогает правильно сориентировать узор на будущем изделии. Участки принта должны смотреться симметрично относительно главной оси. Материю с мелким повторяющимся орнаментом допустимо складывать пополам и кроить традиционным способом.

На заметку:

При раскрое желательно добиваться полного совмещения рисунка в швах.

Вытачки на лифе и юбке рекомендуется уводить в боковые швы. Если кружево имеет фестоны, то их располагают по низу платья, горловине или низу рукавов. В этом случае выкройку делают без припусков на подгибку или обтачку.

Пошив

Ажурная сетка в большинстве случаев просвечивает, поэтому для изделий используют контрастную подкладку. Она делает плетение более наглядным и помогает скрыть тело в тех местах, где это требуется. Цвет подклада во многом определяет визуальный эффект кружева.

Для обработки края можно применять косую бейку, эластичную тесьму, обметку на оверлоке. Особой фиксации требуют плечевые швы. Чтобы они не тянулись, их укрепляют хлопчатобумажной косой бейкой. В зависимости от участка кружевного изделия используют разные виды швов.

Это может быть:

Зигзаг

Обметочный

Прямой одинарный

Прямой двойной

Стирка и глажка

Кружево – очень нежная ткань, поэтому вещи из нее стирают только вручную. В воду добавляют специальные деликатные гели или детский шампунь. Ажурную сеточку нельзя тереть руками и выкручивать при отжиме.

Сушат полотно всегда в расправленном состоянии. Глажка разрешается для изделий из натуральных волокон (хлопка, льна). Кружево, сплетенное из искусственных нитей, можно гладить только при низкой температуре с изнанки. Перед этим желательно проверить на ненужном фрагменте, как поведет себя ткань под действием утюга.

Кружево – отличный вариант для пошива или украшения праздничного наряда. Оно способно сделать вещь уникальной и воздушной. Шить красивые платья и блузки из ажурной ткани несложно, если запомнить главные правила работы с ней.