Осторожно: проблемная кожа. Как улучшить ее состояние и справиться с высыпаниями?

Наверняка вы тоже заметили – в последнее время в профилях Instagram все чаще зафейстюненые фотографии уступают место обычным «чистым» снимкам без коррекции. Уже нет той массовой истерии по замазыванию прыщей и акне, что была раньше. Но наравне с этим вырос спрос и на «гладкие» лица без сыпи и воспалений. Что можно и нужно сделать, чтобы кожа была без изъяна?

Ответ очевиден – добавить в свое меню специальное средство для коррекции внутреннего баланса. Такое, как Skin Accumax от британского бренда Advanced Nutrition Programme™.

Skin Accumax для проблемной кожи

Борется с акне изнутри. Ставит на контроль сальные железы, эффективно справляется с нарушениями ороговения клеток кожи и дает видимый противовоспалительный эффект.

Может похвастаться особыми компонентами, которые работают в комплексе и позволяют быстро улучшить состояние проблемной кожи. К ним относятся: дииндолилметан (DIM – вытяжка из брокколи, которая отлично восстанавливает гормональный фон), витамин A (регулирует деление клеток, запускает процессы восстановления), а также мощные антиоксиданты –витамины С (отвечает за синтез коллагена и эластина) и E (повышает иммунитет кожи, повышает тонус сосудов).

Продукты Advanced Nutrition Programme разработаны в 2006 году Международным институтом International Institute of Anti-Aging в Великобритании с целью создания эффективных программ для ухода за кожей изнутри. Продукты Advanced Nutrition Programme классифицированы как биологически активная добавка к пище и не являются лекарственным средством.