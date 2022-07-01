От Марселя до Прованса, новая женская коллекция Doucal`s приглашает в летнюю Францию

Путешествие – это манящая необходимость, поэтому в это непростое время, когда мы ограничены в желании изучать новые места, дизайнеры бренда Doucal`s номинально, с помощью стилистических приемов, отправляют женщин исследовать юго-западное побережье Прованса вплоть до границы с Окситанией. В этом путешествии им предстоит знакомство с суровым, но интересным ландшафтом, откуда открывается вид на лазурные средиземноморские воды Йера, дальше путь пройдет через шумный Марсель и опьяняющие ароматы Ноая, и закончится среди извилистых улочек Ле Панье, на которых возвышаются дома, покрашенные теплыми охристыми красками.

В Марселе, петляя по его бесконечным улочкам полными магазинчиков и бутиков, и вдыхая аромат прованских трав и специй, девушка Doucal’s оказывается в удобных стильных сандалиях на плоской подошве с бахромой и пряжкой, которые представлены в ярком горчичном, шафрановом и табачном оттенках. Она также может выбрать другой вариант – с ремешками и необработанными краями, которые сшиты из замши цвета шалфея или карри. Вечером – звездой выступают культовые мюли Doucal’s на каблуке 50 мм, которые выполнены из телячьей кожи Plum. Цветовая палитра модели варьируется от нежно-пшеничного, антично-розового и пастисового оттенков. Новый кубинский каблук выполнен в тех же цветах, но из ультралегкой замши: он придется по душе всем, кто любит ботильоны и не хочет потерять французский шик даже в теплые летние месяцы.