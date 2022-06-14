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Алексей Бобровский

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «АУКЦИОННОГО ДОМА КЛУБА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ ГРАФИКИ»

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  • 14 Июня 202221:49

10 июня в московской усадьбе дворян Вишневских состоялся пресс-показ девятой выставки «Клуба коллекционеров графики», приуроченный к открытию собственного аукционного дома и его первым торгам. На мероприятии были показаны работы знаменитых русских и зарубежных мастеров XVI-XXI века, объединенные темой анималистики. Многие произведения в каталоге выставки ранее хранились в частных собраниях и широкой аудитории никогда не показывались. 

В рамках программы состоялась обзорная экскурсия по экспозиции, которую провели совместно совладельцы аукционного дома – основатель «Клуба коллекционеров графики», искусствовед Сергей Подстаницкий и Степан Вишневский, правнук знаменитого коллекционера Феликса Вишневского. 
На выставке представлены произведения прославленных художников и деятелей искусств, в числе которых - Владимир Лебедев, Владимир Конашевич, Александр Герасимов, Алексей Пахомов, Наталья Гончарова, Георг-Эммануэль Опиц, Ганс Вейдиц, а также работы талантливых современных мастеров.

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