Пенки для умывания - мягкое и бережное очищение кожи

Бережное очищение кожи подготавливает эпидермис к дальнейшему уходу, питанию и восстановлению. Одним из самых действенных и мягких продуктов по очищению являются пенки для умывания. В этой подборке мы расскажем о трёх эффективных пенках для умывания от разных брендов.

Очищающая пенка для возрастной кожи лица - PROTO COSMETIC Ultra-Active Face Foam от Mixit.

Цена: 746 руб.

Пенка для возрастной кожи лица с гиалуроновой кислотой и олигопептидным комплексом Recelline деликатно очистит чувствительную кожу лица от загрязнений и макияжа, подарит ощущение свежести и комфорта.

Как работает:

омолаживающий олигопептидный комплекс Recelline очищает, восстанавливает здоровый цвет лица, способствует утилизации токсинов и шлаков из дермы, защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей, кожа становится упругой и подтянутой, приобретает здоровый вид и сияние;

гиалуроновая кислота - мощный увлажняющий компонент, удерживающий влагу как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи, обеспечивает коже упругость и эластичность.

Результат:

бережное очищение кожи;

постепенное восстановление здорового цвета лица;

интенсивное увлажнение;

полное выведение токсинов и шлаков из дермы;

заметная упругость, эластичность и подтянутость кожи.

Для кого:

Для тех, кто хочет не только очистить, но и позаботиться о молодости, защите кожи от негативных факторов среды.

Применение:

Нажми на помпу 2-3 раза до появления обильной пены, нанеси на влажную кожу лица, мягко помассируй, смой водой. Подходит для ежедневного использования.

Мицеллярная пенка для умывания LIBREDERM MICECLEAN SENSE с мицеллами аминокислот яблочных поверхностно-активных веществ.

Цена: 593 руб.

Предназначена для очищения кожи лица и демакияжа. Подходит для кожи любого типа, особенно для чувствительной кожи.

Пенка для умывания является вторым этапом очищения кожи лица. Для дальнейшего ухода рекомендуем использовать косметические средства товарного знака LIBREDERM®.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

[+] Яблочная аминокислота обладающие мягким и деликатным очищающим действием.

[+] Низкомолекулярная гиалуроновая кислота которая, проникая в глубокие слои кожи, восстанавливает её естественное увлажнение и уменьшает ощущение дискомфорта. Результат: нежная чистая кожа без раздражений.

Применение:

Нанесите пенку на увлажненную кожу лица, круговыми движениями мягко помассируйте и смойте водой. Можно применять для демакияжа области вокруг глаз.

Нежная кокосовая пенка для умывания 3в1 серии rich coconut от Eveline Cosmetics.

Цена: 299 руб.

Нежная кокосовая пенка создана на основе bio кокосовой воды, эффективно удаляет загрязнения и избыток себума.

Благодаря формуле, основанной на 96% компонентов натурального происхождения и органическом кокосовом масле, великолепно очищает кожу, придавая ей сияние молодости и бархатистую гладкость. Активные компоненты: Bio Кокосовая вода, экстракты лимона, камю-камю и малины, пробиотики.

Применение:

Небольшое количество пенки нанести на влажную кожу лица, избегая области вокруг глаз. Вспеньте легкими массирующими движениями, затем смойте теплой водой.