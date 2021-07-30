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«Pepsi», «Lay’s», «Чудо» и «Магнит» открывают регистрацию на специальный рейс с Настей Ивлеевой!

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  • 30 Июля 202111:01

«PepsiCo» и «Магнит» представляют беспрецедентную акцию в поддержку новых вкусов «Pepsi», «Lay's» и «Чудо» – полет на пати-джете с телеведущей и видеоблогером Настей Ивлеевой!

Рейс Москва – Санкт-Петербург – Москва состоится уже в середине сентября. На борту джета гостей ждет настоящая вечеринка в стиле приглашенной звезды: DJ-сет, бар и убойный сюрприз для всех участников, который организаторы держат в тайне.

Успей попасть на незабываемый рейс: необходимо купить один из специальных полетных эксклюзивов «Pepsi», «Lay’s» или «Чудо» в сети «Магнит» с 1 июля по 31 августа и включиться в челлендж-инструктаж, который запустит Настя в своем TikTok аккаунте. Авторы 10-ти смелых и креативных роликов, которые выберет Ивлеева, получат билет для себя и своего друга.

Помимо головокружительного полета, все участники проведут день в Северной столице, где пройдут школу блогинга – поездка по «инстаграмным» местам, создание живого увлекательного контента, работа в команде и другие секреты ведения успешного блога.

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