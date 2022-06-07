PICCOLO FASHION DAY в EUROPOLIS

В минувшую субботу 28 мая глянцевый журнал Piccolo, во главе с главным редактором Викторией Агабековой, провёл совместно с ТРЦ Европолис Ростокино масштабный детский праздник Piccolo Fashion Day, приуроченный к дню защиты детей. Главным символом праздника стала кукла ЭЛИС, которая провела с детьми весь день.

Ведущими мероприятия выступили Буслова Алиса и Ника Мутаф.

Что может быть ценнее и важнее детских улыбок и горящих глаз?

В программе праздника были модные показы новых весенне-летних коллекций от брендов: Beba kids, FAMILIA, GAP, Button blue, и L’efant Royal.

Gap – культовый бренд модной одежды для всей семьи. В новой коллекции присутствовали обязательные элементы повседневного стиля, такие, как стильные джинсы и культовые толстовки с логотипом.

Button Blue – это классная детская одежда с творческим характером!

Весенне-летняя коллекция вещей создана в европейском стиле, присутствуют свежие, будоражащие, экспрессивные цвета и их сочетания. В основе направления коллекции лежит стилизация под «походный», экспедиционный стиль одежды.

Уникальность коллекций состоит в том, что вещи можно легко смешивать и сочетать между собой.

BEBA KIDS - модная одежда для мальчиков и девочек.

Новая коллекция сочетает в себе сдержанные принты, с ноткой опасности, в виде принтов африканских животных и саванны.

Сеть офф-прайс магазинов FAMILIA представила яркую мультибрендовую коллекцию одежды, которую в последующим активно приобрели родители!). L’efant royal- французский дизайн с русским происхождением.

Отличительными чертами коллекции всегда являются элегантность в сочетании со сложным кроем.

Развлекательная часть праздника состояла: из заводной «игры в кальмара» от крупнейшей сети качественных квестов и перфомансов Клаустрафобии, которая собрала всех детей ТЦ.

Вместе с героями СоюзМультПарка - Зайцем и Старухой Шапокляк все участники праздника окунулись в мир детства, пританцовывая под заводные мелодии давно всем известных мультфильмов.

Бьюти партнером праздника выступила Сеть Салонов красоты Сизорс Студия - это салоны, где царит душевная, творческая атмосфера. Команда мастеров Сизорс создает неповторимые стильные образы. Отельная благодарность бьюти партнеру за подготовку моделей к fashion показам.

Так же они преобразили половину посетителей ТЦ, ведь весь праздник от Сизорс работал бьюти-бар, где любой желающий мог преобразить свою прическу.

Ну и конечно же ТАНЦЫ, какой праздник без них? Посидеть на месте, и даже постоять в сторонке не смог никто, ведь Dance Atmosphere устроили зажигательный танцевальный мастер-класс.

Так же хотим выразить благодарность нашим друзьям и партнёрам Центру Творческого развития «KRB»,

DMC Music, Radio Kids за музыкальные и танцевальные коллективы,

которые зажигали весь праздник своими голосами, танцами и нарядами.

Бренду уходовой косметики MARITI и Издательству Добрые сказки.