Платья-трансформеры на новом показе Ольги Стопычевой

Российский дизайнер Ольга Стопычева создала новую коллекцию шикарных платьев-трансформеров своего бренда STOPYCHEVA, которые можно одеть как на Красную ковровую дорожку, так и на вечеринку на пляже, таким образом получается 2-3 разных платья из одного!

«Я призываю модную индустрию действительно воспринимать проблемы экологии и создавать более универсальные вещи даже для Высокой моды!» — говорит Ольга.

Несмотря на трансформацию одного платья в несколько, полный комплект одежды весит не более 3кг, и модели на подиуме с лёгкостью продемонстрировали, как можно красиво перевоплощаться!

В конце показа вышла Ирина Калинина в длинном фиолетовом платье из пайеток с развивающимся плащом.

Для создания вещей использовались также ткани из переработанных материалов.

Показ дизайнера Ольги Стопычевой вызвал огромный интерес СМИ и общественности!

Показ дизайнера поддержали известные звёзды российского шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Сергей Зверев, Пьер Нарцисс, группа «АССОРТИ», Группа «ПРОПАГАНДА», Натали Андрес, Группа «Nori», Republic Dance Show, Настя Крайнова, Южный и Яна VALEVICH, МИЛУ Многие из них являются ее постоянными клиентами!