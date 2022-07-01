Показ Валентина Юдашкина на Неделе моды в Москве

Яркая и насыщенная Неделя моды в Москве финишировала грандиозным показом Валентина Юдашкина 26 июня. Дефиле состоялось на Парящем мосту в парке «Зарядье». Этот вечер в лучах заходящего солнца неприлично пестрел от ярких нарядов и переливался блеском золота и бриллиантов. Это весь столичный бомонд пришел поддержать Маэстро моды. Но даже изысканным нарядам гостей не удалось превзойти роскошь новой коллекции Haute Couture 2022. Юдашкин всегда удивлял и поражал. Его шикарные коллекции это воплощение стиля и шика. Это то исключение, когда дорого и богато значит изящно и со вкусом. Недаром платья от Валентина Юдашкина выставляются в лучших музеях по всему миру.

В этот раз модельер нашел вдохновение в ювелирных украшениях римского Дома Bulgari. Грациозные очертания орнамента, сложные узоры, мерцание россыпи золота и драгоценных камней украшали образы. Многие наряды дополняли балаклавы и ошейники, расшитые вручную. Приятным сюрпризом в конце стало дефиле винтажных платьев Haute couture. Они созданы в единственном экземпляре и хранятся в музейных запасниках Дома моды.

Среди гостей показа замечены - Филипп Киркоров с папой Бедросом Киркоровым, Яна Рудковская, Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Валерия и Иосиф Пригожин, Дмитрий Дюжев, Таисия Повалий с Вячеславом Манучаровым, супруги Газмановы с дочерью Марианной, Анита Цой, Сергей Зверев, Жасмин, Глюкoza, Ирина Винер.

Автор: ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА