Вход
ADV





Интересно
Все сюжеты
Алексей Бобровский

Показ Валентина Юдашкина на Неделе моды в Москве

  • 73
  • 0
  • 01 Июля 202212:55

Яркая и насыщенная  Неделя моды в Москве финишировала грандиозным показом Валентина Юдашкина  26 июня. Дефиле состоялось на  Парящем мосту в парке «Зарядье». Этот вечер в лучах заходящего солнца неприлично пестрел от ярких нарядов  и переливался блеском  золота и бриллиантов. Это весь столичный бомонд пришел поддержать Маэстро моды. Но даже изысканным нарядам гостей не удалось превзойти роскошь новой коллекции Haute Couture 2022. Юдашкин всегда удивлял и поражал. Его шикарные коллекции это воплощение стиля и шика. Это то исключение, когда дорого и богато значит изящно и со вкусом. Недаром платья от Валентина Юдашкина выставляются в лучших музеях по всему миру. 
В этот раз модельер нашел вдохновение в ювелирных украшениях римского Дома Bulgari. Грациозные очертания орнамента, сложные узоры, мерцание россыпи  золота и драгоценных  камней украшали образы. Многие наряды дополняли балаклавы и ошейники, расшитые вручную.  Приятным сюрпризом в конце стало дефиле винтажных платьев  Haute couture. Они созданы в единственном экземпляре и хранятся в музейных запасниках Дома моды.
Среди гостей показа замечены - Филипп Киркоров с папой Бедросом Киркоровым, Яна Рудковская, Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Валерия и Иосиф Пригожин, Дмитрий Дюжев, Таисия Повалий с Вячеславом Манучаровым, супруги Газмановы с дочерью Марианной, Анита Цой, Сергей Зверев, Жасмин, Глюкoza, Ирина Винер.

Автор:  ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2022
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru