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Алексей Бобровский

Праздник моды и шопинга на Павелецкой

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  • 27 Сентября 202215:59
Модное дефиле, театрализованное представление, цирковое шоу – все эти черты вобрало  в себя Fashion Show «На арене шопинга Павелецкая Плаза», организованное Продюсерским центром «Грани» в день официального открытия торгового центра на Павелецкой в Москве. Показы российских, итальянских, германских, французских брендов  открыла своей яркой коллекцией дизайнер Маша Горячева, чьи яркие образы, на стыке моды и цирка, задали тематический колорит всему шоу. В 2019 году коллекции бренда Masha Goryacheva впервые были представлены на Неделе моды в Москве и Неделе моды в Сочи. С той поры и по настоящее время показы коллекций Маши Горячевой украшают многие подиумы и воспринимаются на ура, удостоены награды Estet Fashion Week. Показы коллекций зарубежных брендов BALDININI  (Италия), MARC CAIN (Германия),  SISLEY (Франция), PINKO (Италия), MISS SIXTY/REPLAY (Италия) представили новые тренды, изысканный стиль и смелые дизайнерские решения.  «Многие из этих брендов еще никогда не делали открытых показов в России, - делится подробностями руководитель Центра «Грани», продюсер Елена Склярова. – Показательно, что все они имеют бутики в «Павелецкая плаза», где все желающие смогут ознакомиться с продукцией подробнее». Современное понимание отечественной моды представили креативные и успешные российские торговые марки: Kalina market,  VASSA&CO,  ANNA PEKUN. ANNA PEKUN — российский дизайнерский бренд женской одежды с собственным производством в Санкт-Петербурге. Главная идея бренда —подчеркнуть уникальность и женственность в каждой девушке, сделать удобной и модной повседневную одежду, которая приковывает взгляды окружающих. В коллекциях бренда большой выбор классических костюмов и жакетов, легких платьев и верхней одежды из натуральных тканей. KALINA STORE - это одна из самых быстрорастущих сетей магазинов одежды в России, огромный выбор одежды и аксессуаров на любой вкус. Мультибрендовый универмаг женской одежды KALINA собрал в одном пространстве продукцию более 60 лучших российских дизайнеров, каждый из которых обладает своим фирменным стилем и уникальной философией бренда. VАSSA&Co – первый в России индустриальный бренд с уникальной концепцией и авторским стилем в эстетике минимализма и русского конструктивизма. Уже более 20 лет дизайнер Васса представляет коллекции, созданные на самом высоком производственном уровне «сделано в России». VASSA&Co – это строгость силуэта, чистота линий, лаконичная элегантность, дорогие ткани и вневременная эстетика. Как рассказал режиссер-постановщик Fashion Show «На арене шопинга Павелецкая Плаза» Валерий Сороковой, главный лейтмотив представленного шоу — идея сценических масок, в которых выступили артисты с музыкальными и пластическими номерами. Открыла шоу яркая джазовая певица Ольга Синяева.  В дефиле приняли участие некоторрые селебрити и амбассадоры брендов, например певица  Александра Савельева, бывшая солистка группы «Фабрика». Финал вечера сделала настоящим праздником группа A’Studio. Гости мероприятия насладились виртуозным вокалом Кети Топурии, великолепной игрой Байгали Серкебаева, Владимира Миклошича и остальных музыкантов. Из vip-зоны за происходящим с интересом наблюдали: актриса и резидент телевизионного шоу «Comedy Woman». Елена Борщева, певица и писательница  Евгения Рассказова («Фабрика звезд»),  актриса Мирослава Михайлова, певица Таша Белая, автор-исполнитель Илья Гуров, эстрадная певица, хореограф, художница Мэри Ян  и другие. Организаторы: ТЦ «Павелецкая плаза» и Продюсерский центр «Грани». Информационные партнеры: Канал DobriMir24, Журналы «Богема», Melon Rich, «Крестьянка», moscluster.com Pr-поддержка - Maestro Agency PR  
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