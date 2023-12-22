Премьера новогоднего сезона: ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»

С 22 декабря по 7 января во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве состоится премьера новогоднего ледового представления Татьяны Навки «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ» по мотивам повестей Н.В. Гоголя. Знакомая многим с детства история любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане превратится в настоящий праздник на льду с танцами, песнями, шутками, мистикой и ярким народным колоритом.

Титульный партнер проекта - нефтяная компания "Роснефть”, генеральный партнер проекта Сбер.

В главных ролях грандиозной новогодней премьеры выступят звёзды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы — ТАТЬЯНА НАВКА, ПЁТР ЧЕРНЫШЕВ, КАМИЛА ВАЛИЕВА, АННА ЩЕРБАКОВА, АДЕЛИНА СОТНИКОВА, ВИКТОРИЯ СИНИЦИНА, НИКИТА КАЦАЛАПОВ, МАРГАРИТА ДРОБЯЗКО, ПОВИЛАС ВАНАГАС, МАКЧСИМ КОВТУН и другие именитые фигуристы. Одновременно 6 олимпийских чемпионов принимают участие в новом шоу «Вечера на хуторе».

«Вечера на хуторе» — это оригинальное мультимедийное шоу на льду на стыке современных технологий и классических видов искусства. Для Татьяны Навки, как автора идеи, режиссёра и генерального продюсера проекта, важно не только показать высочайший уровень фигурного катания знаменитых фигуристов, но и удивить зрителя новыми элементами шоу из акробатики и циркового искусства; сохранить сюжет знаменитого литературного произведения, одновременно, представив оригинальную историю; объединить в одной постановке как классические традиции русского театра, так и современные приёмы режиссуры. При работе над костюмами особое внимание художники уделили изучению исторических нарядов, народных традиций и орнаментов. Созданию уникальной атмосферы праздничных гуляний способствует и участие в каждом шоу «Вечера на хуторе» живого вокала в исполнении фольклорного ансамбля Российской академии музыки имени Гнесиных. Артисты ансамбля находятся на сцене во время представлений, сопровождая сюжетную линию и погружая зрителя в мир народных песен и традиций Ледовые спектакли NAVKA SHOW это синергия великолепного фигурного катания, роскошных костюмов, современных мультимедийных технологий и, конечно, невероятной музыки, созданной специально для шоу. Для сказки «Вечера на хуторе» был собран по-настоящему уникальный состав звезд! Главные музыкальные партии озвучили любимые зрителями шоу Татьяны Навки артисты Филипп Киркоров (граф Потемкин), Ани Лорак (Оксана), Александр Панайотов (кузнец Вакула), Григорий Лепс (Черт), Жасмин (Одарка), а также роль Солохи озвучила несравненная Лариса Долина! Легендарный актер Константин Хабенский подарил свой голос автору и рассказчику повести - Николаю Васильевичу Гоголю, а сама Татьяна Навка озвучила роль императрицы Екатерины II.

ТАТЬЯНА НАВКА, генеральный продюсер, режиссёр и хореограф шоу: «Идею этой постановки я обдумывала уже несколько лет – ведь никогда ранее это произведение не было поставлено на льду. В детстве я была поражена сначала легендарным фильмом А.Роу, а потом, прочитав книгу, влюбилась и в сборник повестей Н.В.Гоголя. В 2021-2022 гг. исполнилось 190 лет этому произведению, но тогда мы уже начали подготовку «Лебединого озера» и задумали «Историю любви Шахерезады». У нас было время провести глубинную работу и создать по мотивам классического произведения современную, яркую и самобытную постановку. Из арабской сказки про красавицу Шахерезаду и смелого царя Шахрияра мы переносимся на Юг России и погружаемся в местную историю и культуру. Я считаю, очень важно показать нашим детям многообразие и богатство наших традиций, пробудить интерес к изучению истории страны, к классической литературе! Я рада, что у нас есть возможность в наших ледовых шоу обращаться к классикам русской культуры: Пушкин, Чайковский... и вот теперь Гоголь.»

Гостей дворца спорта «Мегаспорт» ждёт увлекательное путешествие в мир красочных народных традиций и яркой самобытной истории нашей страны. Зрители станут участниками зимних забав и рождественских гуляний времён Екатерины II. Главные герои сказки пройдут с честью через все испытания, доказывая, что любовь, честь, доблесть и преданность всегда побеждают в противостоянии со злом.

Не пропустите самую волшебную сказку новогоднего сезона «Вечера на хуторе» в Москве с 22 декабря до 7 января включительно!

Подробности о шоу и информация о заказе билетов на официальном сайте navka.show.

*Дети до 3-х лет посещают шоу бесплатно без предоставления отдельного места (на коленях у родителей). Если ребёнку больше 3-х лет, на него необходимо приобретать билет.

**Продолжительность шоу: 2 часа с антрактом.