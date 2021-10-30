Премьерный модный показ в Дубае проведет BY street-fashion

Молодой бренд BY street-fashion уверенно осваивает новые горизонты: вечер 2 ноября в отеле Atlantis откроется модным показом, а затем здесь состоится большой совместный концерт Jony и Zivert – артистов, без песен которых трудно представить хотя бы один хит-парад и без чьего присутствия не обходится ни одна музыкальная премия.

Афтепати, на котором состоится еще один показ бренда, состоится 4 ноября в отеле Burj Al Arab. На мероприятии будут присутствовать Филипп Киркоров, VIP-гости и звезды шоу-бизнеса.

Бренд BY street-fashion был создан всего полтора года назад, и за это время было проделано очень много работы. Одежду носят такие представители шоу-бизнеса, как Ксения Собчак и Моргенштерн, был создан мерч для российского телеканала; также BY street-fashion принял участие в создании топовых картин российского кинематографа – таких, как «Девятаев» и «Елки» Тимура Бекмамбетова.

BY street-fashion – одно из многих направлений бренда BY. Конечно, самое модное и творческое направление! Его лицом и креативным директором является дизайнер Виктория Десятникова. Отвечая на вопрос о подготовке показа, Виктория отметила:

«Могу с уверенностью сказать, что за несколько недель до показа мы уже не спим. Это большая честь и большая ответственность для всей команды: мы работаем слаженно для того, что потом пожинать плоды нашей долгой подготовки. Для наглядности – чаты WhatsApp у меня уже не привычного зеленого цвета, а, скорее, бордового», - со смехом уточнила дизайнер.

Главное вдохновение коллекции – вселенная BY, одна из разработок бренда. Здесь супергерои российской мифологии (Баба-Яга, Леший и многие другие) получают совершенно новое, неожиданное и современное прочтение. Их бунтарский дух, дерзость и уверенность в себе отражены в самой коллекции и в эмоциях моделей.

Коллекция BY street-fashion - это сочетание несочетаемого: разные идеи из разных стилей здесь объединяются в одно, и гармония всей коллекции заключается именно в сумасшедшем миксе, фьюжне, новой трактовке разных элементов и нестандартных решениях.

Нежные женственные сорочки и нарочито «на релаксе» спортивные костюмы, безумные подкладки на плащах и грубые ткани, соседствующие с цветочными принтами – каждая деталь здесь проработана с большой любовью и вниманием. Ведь, как отмечает сама Виктория, «в современном искусстве не хватает именно души и ручной работы».