Презентация новой линии повседневной одежды бренда Raschini

В то время, как многие бренды прекращают свою деятельность на территории России, итальянский дом моды Raschini продолжает развиваться и наращивать лояльность самой взыскательной аудитории.На мероприятии Raschini Weekend ценители подлинного итальянского шика смогли по достоинству оценить каждую деталь коллекции. Как и вся одежда бренда линия Weekend изготавливается итальянскими мастерами на небольших семейных мануфактурах, где отбираются исключительно лучшие ткани. Фурнитура и даже такие детали как строчка на карманах джинсов выполняется вручную, что, безусловно, привлекает взгляд избирательных клиентов. И, несмотря на базовый ассортимент, каждое изделие выпускается в минимальном количестве и создается для тех, кто даже в комфортном, расслабленном образе ценит элегантность и качество. Бренд предлагает одежду, обувь, а также аксессуары из натуральной кожи и тканей, созданных в лучших неаполитанских традициях. Обширная цветовая палитра подойдет как любителям спокойных тонов, так и тем, кто предпочитает яркие образы: жемчужные водолазки, поло цвета фуксии, голубые джемперы – цветотерапия для тех, кто устал от монохрома и ищет акцентных решений. Гостей ожидал показ коллекции с участием российских артистов и профессиональных спортсменов, развлекательная программа в итальянском стиле, розыгрыши и подарки от бренда и партнеров.
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