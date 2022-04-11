При каких обстоятельствах нужен семейный адвокат

Семейный юрист: чем полезна его помощь?

Сохранить идеальную погоду в семье удается не всегда. В одних случаях удается "гасить" конфликты и мирно их решать. В других, споры бывают настолько серьезные, что требуется юридическая помощь. В наши дни семейный адвокат - помощник в самых разных жизненных обстоятельствах. Он незаменим при решении проблем с наследственным правом, при бракоразводном процессе и т. д.

Когда нужен семейный юрист?

Не стоит пренебрегать семейным правом. Сталкиваясь с проблемами, отсутствием взаимопонимания, сразу решайте их. Не дожидайтесь, когда ситуация усугубится. Юрист по семейным делам может помочь в урегулировании проблем в досудебном порядке, в рамках судебных разбирательств. В каких случаях он нужен?

Брачные взаимоотношения. В том числе, создание договора между будущими супругами, процесс развода, раздел имущества между мужем и женой в соответствии с законом.

Установление справедливых алиментов и взыскание со стороны нерадивых неплательщиков. С помощью юриста можно добиться справедливой суммы выплаты денег.

Взаимоотношения с детьми. Часто при разводе открытыми становятся вопросы о порядке встреч, периодичности, вопросы опеки., а также определения места жительства ребенка.

Установление или опровержения отцовства. Не каждый мужчина готов быстро признать ребенка своим. Особенно, если он был незапланированным. Требуется спец. процедура.

Вопросы опекунства, усыновления детей. Весьма сложная и запутанная, если учитывать законодательство РФ. С помощью юриста можно избежать проблем, подводных камней.

Как видите, семейных проблем предостаточно. Потому и поводов для обращения за помощью много. С чего начать? Первый шаг - выбор хорошего специалиста. Семейный адвокат Эдуард Горчаков 16 лет работает в этой сфере, имеет хорошие отзывы. Но самое главное - это статистика, выраженная в 93% выигранных дел.

Как работает семейный адвокат?

Любой адвокат, тем более профессионал, работает исключительно на договорной основе. Первый этап - консультация, позволяющая и юристу, и клиенту понять суть проблемы, возможные пути решения. Беседа также помогает понять уровень профессионализма адвоката. Среди услуг, которые он может предоставить еще:

Проведение досудебного примирения. Конечно же, всегда лучше решить проблемы полюбовно, не доводя их до суда. Это наилучший способ вырулить конфликт за короткий срок.

Помощь в составлении бумаг и договоров. В том числе, когда требуется брачный контракт, создание соглашения между супругами касательно детей, составление завещания и пр.

Работа в суде. Это может быть консультирование клиента, как себя вести, либо полное представление его интересов. Второй вариант наиболее предпочтительный и удобный.

Подача жалоб, запросов в различные государственные инстанции, формирование искового заявления, ходатайств и других форм обращений к суду в ходе разбирательств.

Помощь адвоката по семейным делам крайне сложно переоценить. История неоднократно показывает, что квалифицированная и своевременно оказанная помощь юристом дает более высокие шансы на ожидаемый результат. И запомните, что ни один хороший адвокат не будет гарантировать исход на сто процентов.

Как выбрать адвоката по семейным делам?

Лучший ориентир в поиске - это отзывы, а также рекомендации близких людей (друзья, знакомые). Если ваше окружение никогда не сталкивалось с подобными проблемами, то опирайтесь на независимые отзывы в интернете.

Коллегия адвокатов "Горчаков и партнеры" на хорошем счету в Москве. В ней не скрывают об истории своей компании, о достижениях. Во время консультации готовы продемонстрировать аналогичные вашим дела и достигнутые результаты.