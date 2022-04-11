При каких обстоятельствах нужен семейный адвокат

Семейный юрист: чем полезна его помощь?
Сохранить идеальную погоду в семье удается не всегда. В одних случаях удается "гасить" конфликты и мирно их решать. В других, споры бывают настолько серьезные, что требуется юридическая помощь. В наши дни семейный адвокат - помощник в самых разных жизненных обстоятельствах. Он незаменим при решении проблем с наследственным правом, при бракоразводном процессе и т. д.
Когда нужен семейный юрист?
Не стоит пренебрегать семейным правом. Сталкиваясь с проблемами, отсутствием взаимопонимания, сразу решайте их. Не дожидайтесь, когда ситуация усугубится. Юрист по семейным делам может помочь в урегулировании проблем в досудебном порядке, в рамках судебных разбирательств. В каких случаях он нужен?
- Брачные взаимоотношения. В том числе, создание договора между будущими супругами, процесс развода, раздел имущества между мужем и женой в соответствии с законом.
- Установление справедливых алиментов и взыскание со стороны нерадивых неплательщиков. С помощью юриста можно добиться справедливой суммы выплаты денег.
- Взаимоотношения с детьми. Часто при разводе открытыми становятся вопросы о порядке встреч, периодичности, вопросы опеки., а также определения места жительства ребенка.
- Установление или опровержения отцовства. Не каждый мужчина готов быстро признать ребенка своим. Особенно, если он был незапланированным. Требуется спец. процедура.
- Вопросы опекунства, усыновления детей. Весьма сложная и запутанная, если учитывать законодательство РФ. С помощью юриста можно избежать проблем, подводных камней.
Как видите, семейных проблем предостаточно. Потому и поводов для обращения за помощью много. С чего начать? Первый шаг - выбор хорошего специалиста. Семейный адвокат Эдуард Горчаков 16 лет работает в этой сфере, имеет хорошие отзывы. Но самое главное - это статистика, выраженная в 93% выигранных дел.
Как работает семейный адвокат?
Любой адвокат, тем более профессионал, работает исключительно на договорной основе. Первый этап - консультация, позволяющая и юристу, и клиенту понять суть проблемы, возможные пути решения. Беседа также помогает понять уровень профессионализма адвоката. Среди услуг, которые он может предоставить еще:
- Проведение досудебного примирения. Конечно же, всегда лучше решить проблемы полюбовно, не доводя их до суда. Это наилучший способ вырулить конфликт за короткий срок.
- Помощь в составлении бумаг и договоров. В том числе, когда требуется брачный контракт, создание соглашения между супругами касательно детей, составление завещания и пр.
- Работа в суде. Это может быть консультирование клиента, как себя вести, либо полное представление его интересов. Второй вариант наиболее предпочтительный и удобный.
- Подача жалоб, запросов в различные государственные инстанции, формирование искового заявления, ходатайств и других форм обращений к суду в ходе разбирательств.
Помощь адвоката по семейным делам крайне сложно переоценить. История неоднократно показывает, что квалифицированная и своевременно оказанная помощь юристом дает более высокие шансы на ожидаемый результат. И запомните, что ни один хороший адвокат не будет гарантировать исход на сто процентов.
Как выбрать адвоката по семейным делам?
Лучший ориентир в поиске - это отзывы, а также рекомендации близких людей (друзья, знакомые). Если ваше окружение никогда не сталкивалось с подобными проблемами, то опирайтесь на независимые отзывы в интернете.
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