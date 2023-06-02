Профессиональная чистка мебели: достоинства и особенности

Наличие мягкой мебели в доме – залог уюта и комфорта. Но ежедневное использование этого объекта интерьера, делает его уязвимым к загрязнениям. Даже если на первый взгляд любимый диван кажется опрятным, в нем скрывается невидимый глазу мусор. Пятна, шерсть, волосы, пыль и крошки от еды негативно влияют не только на внешнее состояние кресел и стульев, но еще на их функциональность. Именно поэтому так необходима регулярная чистка мебели. Выполнить ее можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов.

Когда нужно чистить мебель?

Химчистка мягкой мебели – это не роскошь, а необходимость. В первую очередь это важно для сохранения уюта в помещении. Чистая мебель – это презентабельность и красота. Она говорит о привычках и аккуратности жильцов. Ни одному гостю не будет приятно сидеть на диване, если на обивке будут жирные пятна или шерсть домашнего животного. Уборка необходима, если есть желание создать в доме атмосферу гармонии. Если время от времени не чистить любимое кресло или мягкий стул, то они в короткий срок придут в негодность. Результат – непредвиденные траты на покупку новой мебели.

Чистота мебели важна не только для жилого дома, но и для офисов. Она демонстрирует солидность организации и ее уважение к посетителям. Если вовремя не почистить уголок и диван, то запах в помещении будет довольно неприятным. Это особенно недопустимо для кафе и ресторанов.

Ключевая причина необходимости в регулярной химчистке – забота о здоровье людей. Пыльная и грязная мебель загрязняет воздух, что создает благоприятную среду для размножения бактерий. Кроме того, в диванах и креслах, если за ними не следить, могут появиться клещи и тараканы, с которыми будет очень трудно справиться самостоятельными усилиями.

Как часто нужно проводить чистку мягкой мебели?

Химчистку мягкой мебели необходимо осуществлять в следующих ситуациях:

Сразу после покупки или доставки. Это касается как новой мебели, так и б/у. Диваны, кресла, уголки, стулья и прочие предметы интерьера пылятся на складе и загрязняются во время транспортировки. О пятнах, которые появились на мягкой поверхности во время эксплуатации, можно и не говорить. Профессиональная чистка решит эти проблемы и приведет мебель в пригодность.

При появлении загрязнений. Речь идет о стойком неприятном запахе, а также сложных пятнах, которые не удается убрать самостоятельно, залоснившихся участках. Среди возможных причин – появление клещей.

В целях профилактики. Химчистку следует проводить раз в полгода, даже если изделие внешне не кажется загрязненным. Это нужно для того, чтобы очистить мебель от пыли, вредных бактерий и паразитов.

Частота уборки помещения зависит от многих факторов. Например, от особенностей обивки. Ткань, отличающаяся длинным ворсом или сильной электризуемостью, быстрее загрязняется. Также чаще проводить химчистку предметов интерьера нужно в том случае, если в квартире живут маленькие дети, аллергики или люди, страдающие хроническими болезнями. Еще одна из причин – наличие домашних животных.

Профессиональный клининг мебели

Выводить сложные пятна и загрязнения – задача трудная и утомительная. Во-первых, на эту работу у непрофессионала уйдет много времени. Во-вторых, чистка мебели – это процесс, требующий определенных навыков. Не все пятна легко и быстро стираются. Справиться самостоятельно со следами фломастеров, ручек, вина, биологических жидкостей, красящих веществ и т. д. практически невозможно. Поэтому сегодня большим спросом пользуются услуги клининговых компаний.

Профессиональная химчистка мебели осуществляется в несколько этапов:

Удаление пыли и мусора с использованием специальных щеток и пылесоса.

Удаление пятен. Процессу предшествует этап тестирования моющих средств. Клинеры могут с легкостью убрать даже въевшуюся грязь.

Устранение запахов. Это особенно важно для владельцев домашних питомцев.

Нанесение защитного покрытия. Невидимая пленка, увеличивающая стойкость поверхности к загрязнениям, абсолютно безопасна для людей и животных.

Сушка мебели без повреждения покрытий.

Заказать можно как весь спектр услуг, так и их часть. Клинеры могут осуществить сухую, глубокую или поверхностную чистку. Также есть возможность заказать обработку лишь одного элемента мебели. Например, уголка или кресла. Уборка осуществляется в соответствии с нормами безопасности. Можно заказать чистку мебели дома, в офисе, ресторане и других местах.

Преимущества профессиональной химчистки мебели

Чем объясняется популярность клининговых услуг?

Очистка мебели от загрязнений осуществляется на дому. Клиенты могут выбрать удобное для себя время. Доступны также ночные и нерабочие часы.

Все моющие средства, имеющиеся у профессионалов, сертифицированы и экологичны. Это значит, что они не причинят вред ни людям, ни домашним животным. Средства, которые используют клинеры, отличаются высоким качеством: их не найти в обычных магазинах.

Клинеры очищают мебель за считанные часы. Без должного опыта, работа может затянуться на весь день.

Клинеры приезжают на место назначения с профессиональным оборудованием. Работы проводятся практически бесшумно. Благодаря этому, жильцы могут оставаться дома во время уборки и не чувствовать при этом дискомфорта.

Профессиональная химчистка – это комплексная обработка мебели. Клинеры уделяют внимание каждому процессу уборки, включая дезинфекцию поверхностей.

Главный плюс профессиональной чистки – большой опыт клинеров. Благодаря современным методам, они смогут вычистить грязь даже с самых труднодоступных мест. При этом, вероятность повреждения обивки исключается. Моющие средства выбираются в соответствии с особенностями материалов и поверхностей. Уборка проходит деликатно, без вреда для интерьера.

Довериться профессионалам – значит уже через 1-2 часа получить отличный результат. А время, на которое изначально была запланирована скучная уборка, можно будет потратить на более интересные занятия: прогулку с друзьями, поход в кафе или долгожданный отдых.