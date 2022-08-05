Профессиональный набор для педикюра - новинка от российского бренда по уходу за кожей "Буренка"

Российский бренд по уходу за кожей Буренка представляет новинку – Профессиональный набор для педикюра, созданный специально для домашнего ухода за кожей ног, эффект от которого виден сразу после первого применения!

Проблема сухости стоп затрагивает многих. Некоторых даже настолько, что вынуждены посещать мастера по педикюру по два раза в месяц, а это очень затратно по времени и деньгам. Если и вовсе не ухаживать за стопами, то глубокие трещины становятся болезненными до такой степени, что больно наступать на ноги. Конечно же, неухоженные пяточки придают неэстетический внешний вид, поэтому многие женщины стесняются надевать красивую открытую обувь. Чтобы решить эту проблему, косметический бренд Буренка специально разработал продукт нового поколения - Лосьон-кератолитик для создания гладких и нежных пяточек без предварительного распаривания кожи ног. В его составе очищающие и увлажняющие компоненты, которые размягчают ороговевшую кожу. А при регулярном применении - устраняют мелкие и глубокие трещины. Безопасен в применении - гелевая текстура средства не содержит запаха аммиака! Равномерно распределяется по стопам и не стекает, что позволяет провести процедуру самостоятельно в домашних условиях.

В одном флаконе Лосьона-кератолитика – 25 салонных процедур педикюра! А в педикюрный набор вместе с ним входит все необходимое: специальная пемза, с помощью которой можно абсолютно не травмируя кожу отшелушить огрубевшие участки, мозоли и натоптыши, перчатки и удобный дозатор.

Для достижения гладких ухоженных ножек всего несколько простых шагов:

Наденьте перчатки и обильно нанесите средство на ватный диск. Приложите к ороговевшим или проблемным участкам для размягчения кожи. Для усиления действия оберните полиэтиленовой пленкой.

Через 5-10 минут удалите средство сухой салфеткой.

Очистите размягченные участки проблемной кожи педикюрной пилкой или пемзой. Для равномерного эффекта рекомендуется обработать всю ступню.

Затем тщательно смойте остатки средства теплой водой с мылом.

После педикюра нанесите питательный крем с фитофлораном «Буренка» для рук, тела и пяточек для максимальной регенерации.

Активные компоненты:

Мочевина - создает пролонгированный̆ эффект увлажнения без пересушивания кожи, повышает эластичность кожи после проведения процедуры. Предотвращает появление натоптышей и трещин.

Алоэ вера - увлажняет, затягивает трещины, снимает воспаления и раздражения. Размягчает кожу, успокаивая ее.

Глицерин – удаляет отмершие клетки; делает кожу более упругой; способствует регенерации тканей; ускоряет заживление царапин и трещин на пятках; делает кожу стопы более мягкой.

СОСТАВ: AQUA, SODIUM HYDROXIDE, UREA, GLYCERIN, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, CARBOXYMETHYL CELLULOSE.

Объем: 500 мл.

Марка представлена в официальном интернет-магазине: horseforce.shop