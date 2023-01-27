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Элиза М

Против сухости и раздражения: увлажняющая ампульная сыворотка BioTherapy Concept

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  • 27 Января 202316:16

В холодное зимнее время наша кожа лица как никогда нуждается в дополнительном, глубоком увлажнении. Перепады температур, отопительный сезон, ледяной ветер со снегом – в особенности все эти факторы негативно влияют на обладательниц сухой кожи.
Забыть про сухую кожу, шелушения и трещинки помогут ампульные сыворотки-концентраты нового поколения BTC (BioTherapy Concept) для современного и эффективного домашнего ухода.

Ампульные сыворотки AQUA FORCE SERUM (интенсивное увлажнение) станут самым верным помощником кожи в холода, так как данная линия направлена на обеспечение интенсивного увлажнения и успокаивающего действия. 
Уникальность данной серии – наличие в составе гиалуроновой кислоты в комплексе с пентавитином и D-пантенолом, которые помогают удерживать влагу в эпидермисе, укрепляя водный баланс и устраняя раздражения. Это идеальное средство для сухой, склонной к сухости и чувствительной кожи.

 

Особенности сывороток BTC позволяют выделить в рамках скинимализма новую концепцию – скинэргетика. Препараты со скинэргетическим эффектом отличаются усиленным действием компонентов, которое стало возможным за счет специальных формул и комбинаций ингредиентов.

Наносите один-два раза в день на очищенную кожу перед использованием дневного или ночного крема.

 

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