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Пуховики французской марки NIVOSE уже в магазинах St-James

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  • 24 Декабря 202211:40

Мудьтбрендовый магазин St-James пополнил свой портфель французским«Mountain chic» брендом NIVOSE.

О бренде NIVOISE:

Бренд NIVOSE был основан в 1933 году компанией P. Marche-Roche во втором по величине городе
Франции Лионе, у подножия французских Альп. В начале 1930-х годов мода на зимние виды
спорта набирала популярность, и NIVOSE стал известным брендом с избранной клиентурой,
создавая настоящий «Mountain chic». Бренд NIVOSE не был первым лыжным брендом,
появившимся в тот период, но вскоре он стал одним из ведущих брендов в этой категории.
Неудивительно, что бренд Nivose как производитель модной одежды для зимних видов спорта
был назначен официальным поставщиком зимнего снаряжения для французской гималайской
экспедиции в 1936 году.


Позже, в 1938 году, он снабдил команду экспедиции в Лапландии лыжной одеждой и термо
одеждой. В том же году он также стал официальным поставщиком французской национальной
лыжной школы. На протяжении всех этих лет NIVOSE продолжал создавать культовые модели,
изысканные и элегантные, чтобы люди были хорошо экипированы на склонах и за их пределами.

Опираясь на наследие и долгую историю создания подлинной стиля «Mountain chic», NIVOSE
теперь готов вступить в новую захватывающую главу, принося этот стиль миру благодаря уму
страстных французских знатоков, которые действительно ценят этот образ жизни.

 

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