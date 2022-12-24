Пуховики французской марки NIVOSE уже в магазинах St-James

Мудьтбрендовый магазин St-James пополнил свой портфель французским«Mountain chic» брендом NIVOSE.

О бренде NIVOISE:

Бренд NIVOSE был основан в 1933 году компанией P. Marche-Roche во втором по величине городе

Франции Лионе, у подножия французских Альп. В начале 1930-х годов мода на зимние виды

спорта набирала популярность, и NIVOSE стал известным брендом с избранной клиентурой,

создавая настоящий «Mountain chic». Бренд NIVOSE не был первым лыжным брендом,

появившимся в тот период, но вскоре он стал одним из ведущих брендов в этой категории.

Неудивительно, что бренд Nivose как производитель модной одежды для зимних видов спорта

был назначен официальным поставщиком зимнего снаряжения для французской гималайской

экспедиции в 1936 году.



Позже, в 1938 году, он снабдил команду экспедиции в Лапландии лыжной одеждой и термо

одеждой. В том же году он также стал официальным поставщиком французской национальной

лыжной школы. На протяжении всех этих лет NIVOSE продолжал создавать культовые модели,

изысканные и элегантные, чтобы люди были хорошо экипированы на склонах и за их пределами.

Опираясь на наследие и долгую историю создания подлинной стиля «Mountain chic», NIVOSE

теперь готов вступить в новую захватывающую главу, принося этот стиль миру благодаря уму

страстных французских знатоков, которые действительно ценят этот образ жизни.