Работы участников Международного конкурса «Мои герои большой войны» оценят народные артисты, художники и общественные деятели!

Международный патриотический конкурс-фестиваль «Мои герои большой войны» набирает обороты – в оргкомитет поступило более 2 тысяч работ со всех уголков России, в которых дети в творческой форме отдают дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны – военному поколению, отстоявшему нашу страну и весь мир от фашизма.

До 25 марта 2022 года на официальном сайте проекта www.detigeroi.ru принимаются творческие заявки от детей в возрасте от 6 до 18 лет по 4 номинациям: «Рисунок», «Поэзия», «Видеоролик/Видеорепортаж», а также «Вокал», участие в конкурсе бесплатное для всех детей, независимо от страны проживания.

Творческие работы участников будет оценить Жюри конкурса, в состав которого вошли представители культуры, искусства, телевидения, общественные деятели и музейные работники под председательством Оксаны Федоровой.

Работы поступают со всех регионов России, а также из многих других стран мира. Наибольшее количество работ на данный момент поступило в номинации «Рисунок» - более 700 портретов, сценок из военной жизни и оригинальных интерпретаций связи поколений. Вторая по популярности номинация «Поэзия» – более 300 работ, которые посвящены историям из семейных архивов, прабабушкам и прадедушкам, детям-героям, который навеки остались юными защитниками Отечества, а также солдатам и маршалам Победы. Более 200 работ поступило в номинациях «Видеоролик» и «Вокал», и как отмечают члены Жюри, уровень работ в конкурсе крайне высокий!

Состав Жюри Пятого юбилейного конкурса «Мои герои большой войны»:

Оксана Федорова, председатель Жюри, телеведущая, певица, Мисс Вселенная, основатель Благотворительного фонда Михаил Алексеевич Моисеев, председатель Российского союза ветеранов, генерал армии Александр Школьник, директор Музея Победы на Поклонной горе Надежда Кознева, руководитель отдела корпоративных коммуникаций макрорегиона Москва Почты России Елена Север, телеведущая, певица, актриса, кинопродюсер Мария Веденяпина, директор Российской государственной детской библиотеки, заслуженный работник культуры РФ, член Совета при Президенте РФ по русскому языку Анатолий Львович Кисляков, художественный руководитель Большого детского хора имени В. С. Попова, заслуженный артист России, доцент Московской консерватории. Григорий Потоцкий, художник, скульптор Александр Олешко, заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Саушин, член Союза художников СССР, лауреат премии ТЭФИ, художник-постановщик церемоний открытия и закрытия Олимпийский Игр 1980 года в Москве Вадим Колганов, заслуженный артист России, актер театра и кино, режиссер Анжела Лебедева, исполнительный директор Ассоциации «Растим читателя», член Международного совета по детской книге (IBBY) Гусев Алексей Владимирович, ответственный секретарь Координационного совета НРА, член Коллегии Министерства просвещения РФ Ивлев Андрей Анатольевич, преподаватель Института современного искусства, к.п.н., шеф - редактор правового вещания ВГТРК

В каждой номинации будут присуждены 3 победных места, а также специальными призами от партнеров конкурса будут отмечены лауреаты. Абсолютно всем участникам будут направлены электронные памятные Сертификаты, а педагогам – Благодарности за подготовку участников к конкурсу и активное участие в развитии патриотических творческих проектов.

Официальные итоги конкурса будут размещены на сайте https://detigeroi.ru/ 11 апреля 2022 года, а торжественная Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса с участием почетных членов Жюри состоится 23 апреля в Музее Победы на Поклонной горе! В рамках Церемонии награждения участники смогут получить коллекционные почтовые открытки, отпечатанные Почтой России по рисункам 10 победителей в номинации «Рисунок», а также отправить памятные открытки ветеранам и своим родным из самого главного музея нашей страны, посвященного героям Великой Отечественной войны.

Видео-приглашение от Оксаны Федоровой: https://youtu.be/6UzUp0vgNok