«Рашн Фэшн»: 4 спортивных бренда, о которых нужно знать

На Wink вышла третья серия документального проекта о моде «Рашн Фэшн». Новый выпуск посвящен спортивной одежде, а именно ее функциональности и универсальности. Герои эпизода – четыре российские марки из абсолютно разных сегментов рынка спортивной одежды: ZaSPORT, Define, Zidans и Yoga Dress.

У каждого из этих брендов своя ключевая направленность, например, ZaSport экипирует сборную России, ZiDans специализируется на одежде для балета, Yoga Dress – для йоги, но все эти бренды объединяет то, что их изделия просто приятно носить.

Этому способствуют и особенности производства, и технологии, и выбор поставщиков. Например, ZiDans выпускает боди из бифлекса (эта ткань обеспечивает идеальное сжатие, уменьшает мышечные вибрации и напряжение, что круто для спортсменов), а только что отшитые дропы тестирует на реальных спортсменах, Define сделал своей фишкой «бесшовное» производство вещей, ZaSport отшивает свои модели на собственном производстве и планирует открыть свою фабрику, где будут отшивать 500 единиц в месяц, а Yoga Dress выбирает для своих изделий натуральные и экологичные ткани: «Наш бренд специализируется на одежде из натуральных тканей, но есть и особенности самой одежды – например, если это брюки свободного кроя, то там должны быть манжеты, чтобы в перевернутых позах ничего не мешало. Футболки – немного приталенные, но чтобы не пережимать область талии, дыхание должно проходить свободно», – говорит основательница марки Yoga Dress Ольга Билялова.

От слов к делу: ведущие «Рашн Фэшн» Глеб Мамонов и Мару Ору пригласили в новый выпуск тех, кто проверит изделия брендов в действии - олимпийского чемпиона по гребле Юрия Постригаева и блогера-танцора Лизу Лукашову.

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