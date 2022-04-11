Роскошь каждый день

Есть вещи, из которых складывается ощущение комфортной, статусной и роскошной жизни. Когда важно сохранить это чувство, обратите внимание на мелочи, которые окружают вас в повседневной жизни.

Постельное белье

Вы просыпаетесь, чувствуя щекой наволочку и ощущая аромат пододеяльника. Производители стиральных порошков отмечают, что для многих запах белья после стирки важнее, чем способность средства выводить пятна. Но еще важнее удобная подушка и качественный матрас: проснувшись с затекшей спиной, вы вряд ли обрадуетесь новому дню так, как после пробуждения на матрасе из натурального латекса.

Парфюм

Хороший стойкий парфюм способен создать ощущение уюта и стабильности или пробудить нужные вам эмоции. Помните тот самый запах маминых духов, которыми в детстве пахли все праздники? Если вы выберите для себя нишевый парфюм, например, Luxury Overdose от Zepter, он будет сопровождать вас весь день: вы почувствуете его от своего шарфа и перчаток, даже если забыли с утра нанести аромат, и улыбнетесь создаваемому им настроению. Черная орхидея или османтус пробуждают чувства и «заземляют», уменьшая тревожность.

Такие парфюмы очень долго сохраняются на коже, в течение дня раскрываясь все новыми нотами. Можно просто брызнуть духами на запястье и иногда вдыхать этот запах, когда нужно собраться с мыслями и сосредоточиться на приятных ощущениях.

Ежедневник

Планируя день, вы уже делаете половину необходимого для вашего успеха. Качественный планнер из приятного материала, с удобными страницами создаст нужный настрой. Всегда хорошо, если планы на день ассоциируются с аккуратными записями хорошей ручкой на дорогой бумаге. А то, что мы пишем от руки, запоминается намного лучше, чем текст, набранный на компьютере.

Сервировка

Одно и то же блюдо, которое вы едите на ужин из дорогого фарфора красивыми приборами или наспех за компьютером, действует по-разному. Пища намного полезнее, если в момент трапезы вы наслаждаетесь её вкусом и можете думать о том, что вы едите, а не о миллионе срочных дел.

Если в вашей семье есть красивый столовый фарфор, который вы используете каждый день, вы чувствуете себя совершенно иначе. Простой ужин становится ритуалом, когда члены семьи могут обсудить прошедший день и поддержать друг друга.

Общение

В мире социальных сетей и мессенджеров самый ценный подарок – это время, которое люди могут уделить друг другу на живое общение. Соберитесь в выходные с друзьями, сложите телефоны экранами вниз и проведите вечер за настольной игрой или разговорами. Выделите достаточно времени, чтобы не торопить друг друга, и позвольте себе наслаждаться моментом здесь и сейчас.